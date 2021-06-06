Belediyeden kadın üreticilere 5 koyun 1 koç hediyesi

Denizli'de Merkezefendi ilçesindeki esnafa daha önceden 1200 lira hibe desteği, üreticiye fide desteği veren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan bu kez kırsal bölgelerde yaşayan kadın üreticilere omuz verdi.

Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikci ve Salihağa köylerinde yaşayan kadın üreticilerle buluşan Doğan, küçükbaş hayvan desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

5 KOYUN BİR KOÇ

Bu köylerdeki kadın üreticiler başvurmaları halinde Tarsim sigortalı merinos ve merinos melezi cinsi 5 adet koyun ile bir adet koçu ücretsiz alacak. Talep eden üreticiler belediyenin sosyal destek birimine başvuruda bulunacak. Üretimin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Doğan şöyle konuştu:

* Kadın üreticilerin ticari hayatta daha çok söz sahibi olmalarını istiyoruz. Salgın bize tarımın, doğanın, suyun ve üretimin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Mega projelere gerek yok. İnsan odaklı çalışıyoruz. Fide desteği yapmıştık şimdi de küçükbaş desteği yapıyoruz.

* Ekonomik sıkıntılarınızın farkındayız ve bu katkı sağlamak istiyoruz. Başvurunun en önemli şartı kadın üretici olmak. Bu dönemde kadınlara biraz daha fazla yer vermek, ekonomik anlamda desteklemek istiyoruz. Kadınların biraz daha güncel hayatta, ticari hayatta yer bulmasını, söz sahibi olmasını istiyoruz.

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