Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim kurulu toplanıyor…

Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı tarih duyuruldu. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda normalleşme süreci, aşı sevkiyatı ve devam eden aşılama çalışmalarının görüşülmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30'da YouTube üzerinden canlı yayınla açıklama yapacak.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 15 Haziran Salı gününün verilerine göre, 223 bin 846 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı.

Semptom gösteren 532 hastayla birlikte 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28'e çıktı. Can kaybı da 84 artarak 48 bin 879'a ulaştı.

Son 24 saatte, 4 bin 186 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 886 oldu.