Birkaç ton kömür uğruna ‘tarih’ yok ediliyor

Muğla'da kömüre teslim olan Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi Çapalıbağ Mevkiinde Erken Tunç Çağı döneminden kalma yerleşim alanına 2013 yılında madenciliğe verilen iznin iptal davası sürerken, 2019 yılında bölge 3. Derece Arkeolojik Sitten de çıkartılmasıyla devam eden çalışmalarla bölgedeki tarihi mezar, kuyu ve yerleşim alanlarının yok edilmesine çevreciler ayaklandı.

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği yönetimi 17 Şubat'ta Muğla 3. İdare Mahkemesine başvurarak Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. çalışmasının durdurulması ve kurul kararının kısmen iptali için yeni bir dava daha açtı.

SÖZCÜ'ye konuşan dernek Başkanı Kazım Erol, “3. Derece Arkeolojik Sitten çıkartılarak alandaki tarihi mezarlar, kuyular, yerleşim ve anıt ağaçlar yok edildi. Ayrıca burada görüntü çektiğim için de halen yargılanıyorum” dedi.

ÖNCE ARKEOLOJİK SİT ALANI YAPILDI, 6 SENE SONRA SİT DE KALDIRILDI

Yatağan Turgut Mahallesi’ndeki Erken Tunç Çağı'ndan kalma Çapalıbağ mevki Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 8 Mart 2013 tarih ve 1459 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmişti. Yine aynı kararla bölgede dekopaj ve madenciliğe izin verilmesinden 6 yıl sonra, 3 parsel 25 Ocak 2019'da 7651 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sitten çıkartılarak çalışmaların devam etmesi üzerine alandaki tarihi mezarlar, kuyular, yerleşim alanları ve anıt ağaçlar yok edilmişti. Bunun üzerine Yatağan Yeşil Yaşam Derneği konuyu Muğla 1. İdare Mahkemesine taşıyarak kararın iptalini istemişti. Bilirkişi raporunda alanın Erken Tunç Çağı yerleşimi olduğu, sit derecesinin yüksek olması gerektiği, alandaki tarihi yapıların iş makinaları ile yok edildiği yazılmasına rağmen dava hala sürüyor.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKTİĞİM İÇİN YARGILANIYORUM

Kömür çıkarılan alanın Erken Tunç Çağı yerleşim alanı olduğunu belgelemek için bölgede çektiği fotoğraf ve videolar yüzünden yargılandığını da belirten Kazım Erol, “Stratoneika Antik Kentinden Lagina Antik Kentine kadar olan alan Erken Tunç Çağı'ndan kalma. Bütün bu alanda bugüne kadar ki tüm tarihi kültürü, emeği yok edilerek kömür çıkarılıyor. Ülkemizde tarihi kültürü koruması gereken Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu adeta kömür şirketinin uzmanları gibi davranıyor. Çocuklarımızın geleceği için kömüre dur diyelim” diye konuştu.

YENİ BİR DAVA DAHA AÇTIK

Erol, iptal davası sonuçlanmamasına rağmen Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş'nin kömür çıkartmaya, tarihi alanları yok ederek devam etmesi üzerine yeni bir dava daha açtıklarını söyledi. Erol, “Kimsenin yasaları dinlediği yok. İlk davamız sonuçlanmadı, şirket çalışmalarına devam ediyor. Bunun üzerine 17 Şubat'ta Muğla 3. İdare Mahkemesinde kültürel varlıkların korunması amacıyla, kurulun bu kararının iptali için yeni bir dava daha açtık. Yatağan'ı susuzluğa, çölleşmeye, yok oluşa götürecek bu projenin karşısındayız ve hukuki süreç için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yatağan'daki tüm talan, yağma, yıkıma hayır diyoruz” diye açıklama yaptı.