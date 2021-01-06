Boğaziçi Üniversitesi’nde istifa kararı! Rektör Danışmanı Prof. Zafer Yenal görevi bıraktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan aynı zamanda rektör danışmanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Zafer Yenal, istifa haberini LinkedIn hesabından duyurdu. Yenal açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Gülay Barbarosoğlu'yla başlayıp Mehmed Özkan'la devam eden, 2016 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürmekte olduğum Rektör Danışmanlığı görevimden 2 Ocak 2021’de istifa ettim.

*Bu süre içerisinde Açık Dersler ve Kitaplar Arasında başta olmak üzere BU+ Etkinlikler Serisi, Büyülü Gün, Boğaziçi Lectures, BOUN 101 Lise Yaz ve Kış Okulları gibi projelerle Üniversitemizin kültürel ve bilimsel zenginliğinin tüm çoğulluğu içerisinde yaşamasına katkıda bulunmak ve bu birikimin kamuyla paylaşılması yönünde yeni platformlar oluşturmak için çalıştım.

*Ayrıca Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, zenginleşmesi ve kurumsallaşması yönünde gayret gösterdim. Bu süre zarfında yüzlerce mezunumuzun çalışmalarımıza verdikleri destek çok ama çok değerliydi. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim.

*Rektörlük Kurulu üyeleri, Kültür Sanat Komisyonu, Tanıtım Ofisi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kurumsal İletişim Ofisi çalışanları başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma bütün bu süreci gururla ve heyecanla yaşamama vesile olan muazzam katkıları için minnettarım.

*Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim.

TWİTTER’DAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Prof. Yenal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “Dün LinkedIn'de Rektör Danışmanlığı'ndan istifa ettiğimi duyurmuştum. Kem gözlere inat, hocalığa, okuyup yazmaya, daha da çok çalışmaya devam tabii ki…” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı