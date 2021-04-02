Boğaziçili öğretim üyelerinden ‘Öğrencime dokunma’ eylemi

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, AKP’li rektör Melih Bulu’nun atanmasına yönelik başlattıkları protesto nöbetinin 65’incisini gerçekleştirdi.

Güney Kampüs’te rektörlük binasına bir kez daha sırtını dönerek eylem gerçekleştiren öğretim üyelerinin gündeminde bugün davası görülen, Boğaziçi protestoları sırasında tutuklanan ve gözaltına alınan öğrenciler de vardı.

“Öğrencime dokunma” afişleriyle eylemlerini gerçekleştiren öğretim üyeleri, daha sonra afişleri rektörlük binasının kapısına bıraktı.