Bu da FETÖCÜ Tosuncuk!

Yıllardır Sincan'da Özvatan şirketler grubu adı altında faaliyet yürüten Erdem kardeşler ile ilgili CİMER'e yapılan başvurular büyük bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet amiri olarak görev yaparken ilişiği kesilen Ersin Erdem ile kardeş ve yeğenlerinin dolandırdığı insanlar isyan etti. Ersin Erdem'in 2021 Ocak ayında yurtdışına çıkış yaptığı belirtildi.

9 DAİRE 2 ARSA GİTTİ

Şikayetçilerden M.A şunları söyledi: “İnsanların güvenini kazanmak için önce nakit alışveriş yapıyorlar. Biz de öyle yaptık. Daha sonra mal takası ile ticaret yürüttüler. Bize verdikleri malların hacizli olduğu sonradan ortaya çıktı. Başta bunu tespit etmek mümkün değil. Bu yollarla 9 dairemiz ve 2 arsamızı aldılar.” Öte yandan Mücahit Erdem ve eşi Zülal Erdem'in 3 milyon 785 bin liralık icra dosyasını taksitlendirdikleri ancak ödemedikleri de anlaşıldı.

Senetle 8 daire ve 3 araba aldılar

Ankara'da Batıkent Çakırlar Mahallesi'ndeki büyük bir inşaat firmasından ise 8 dairenin senetle alındığı öğrenildi. Müteahhit N.K, Ersin ve Alpaslan Erdem'e satış yaptığını ancak parasını alamadığını belirtti. Müteahhide de senet verildiği öğrenildi. Kafe işletmeciliği yapan C.M. ise Erdem'e 2 daire ve 3 arabasını kaptırdığı şikayetinde bulundu. Ersin Erdem hakkında Ankara ve Amasya'da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 ayrı soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Bir süre kardeş ve yeğenlerinin kimliklerini kullandığı iddia edidi. Tazyik hapsi alan Mücahit Erdem'in de arandığı öğrenildi.