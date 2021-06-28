Bugün arananlar dün ellerini kollarını sallayarak kaçmışlar

Haklarındaki arama, hatta kırmızı bülten kararlarına karşın halen suça karışmış pek çok isim yakalanamadı. Türkiye, örgüt üyeliğinden dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlarla karışan isimleri yurtdışına çıkarken havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında çekilmiş görüntülerinden izliyor. Bu kişiler hakkında Türkiye'de oldukları dönemde neden işlem yapılmadığı ve yurtdışına çıkış yasağı konulmadığı da merak konusu. Halen firari durumda bulunan o isimlerden bazıları şöyle:

BİR DAHA DÖNMEDİLER

Ergenekon kumpasının savcısı Zekeriya Öz, 17 Aralık soruşturması sırasında koordinasyonu sağlayan İstanbul Başsavcıvekiliydi. Öz, hakkında yakalama kararı çıkarılmasından saatler önce Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı üzerinden kaçtı.

17 Aralık olarak bilinen ve AKP'li bazı bakanlara yönelik rüşvet soruşturmasını yürüten eski savcı Celal Kara da Öz ile birlikte yurtdışına gitti. Her ikisi içinde yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz ve Kara, bu kararın çıkarılacağını önceden haber alıp, saatler öncesinde yurtdışına çıktı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın 1 milyar lira ile ortadan kayboldu. Aydın'ın Brezilya ve Uruguay'da görüntüleri ortaya çıktı. Tosuncuk'un havalimanındaki pasaport kontrolü sırasındaki görüntüleri medyaya yansıdı.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında kara para aklamadan dava açıldı. Yurtdışı çıkış yasağı getirilen Korkmaz hakkındaki bu kararlar daha sonra kaldırıldı. Korkmaz, İsviçre'de bir otel işi olduğu gerekçesiyle yurtdışına çıktı ve bir daha dönmedi.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolar vurgun yaptı ve kaçtı. Özer'in yurtdışına çıkış görüntülerini de medyadan takip etti.