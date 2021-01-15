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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle yaklaşık bir aydır belirli saat ve günlere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00’de başlayacak.

Güncellenme: 11:44, 15/01/2021
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; cumartesi ve pazar günleri tam gün olarak uygulanacak sokağa çıkma yasağı, 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Toplam 56 saat boyunca sürecek sokağa çıkma yasağında, bakkal, market ve manav gibi işletmeler belirli saatler arasında açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Hafta başında yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü ile ilgili kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Yasakların tam olarak ne zaman iptal edileceği gün ise henüz açıklanmadı.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN 15 ŞUBAT AÇIKLAMASI

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

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