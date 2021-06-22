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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Gece sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Kabine toplantısı ardından açıklanan kararlara göre gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı ancak karar 1 Temmuz'dan sonra uygulanacak. Bugün yani 22 Haziran günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya aynı şekilde devam edecek. Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de yasak saat 22:00 itibariyle başlayacak.

Güncellenme: 09:21, 22/06/2021
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Gece sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Kademeli normalleşme adımları ilan edilen sokağa çıkma yasağı saatleri 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılıyor ancak o tarihe dek bugün de dahil olmak üzere sokağa çıkma yasağı 22:00 – 05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri corona virüsü salgını oldu. Toplantıda bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusu görüşüldü.

* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

* Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.

* Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

* HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır.

* Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.