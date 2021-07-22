Bunaltıcı sıcaklara ‘sağanak’ molası

Bunaltıcı sıcaklar yurdun büyük bölümünü etkiliyor, hissedilen hava sıcaklığı birçok şehirde 40 dereceye yaklaşıyor. Tahminlere göre bugünden itibaren Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde yağışla beraber sıcaklık düşüşü bekleniyor. İstanbul’da 35 dereceye yaklaşan sıcaklıklar 28 dereceye kadar inecek.

SAĞANAK YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Adana’nın kuzey ve doğusu, Antalya’nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta’nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.