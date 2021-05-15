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Rehine krizi! Babasını öldürdü, 3’ü asker 8 kişiyi yaraladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde babasını öldürdükten sonra annesi ve 3 jandarmanın da aralarında olduğu 8 kişiyi silahla yaralayan şahıs, ailesini rehin aldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin 2 buçuk saat süren çalışması sonrası şahıs etkisiz hale getirildi.

Güncellenme: 20:23, 15/05/2021
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Rehine krizi! Babasını öldürdü, 3’ü asker 8 kişiyi yaraladı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. (33) isimli şahıs, babası Ali B.'yi silahla vurarak öldürdü.

AİLESİNİ REHİN ALDI

Yaşanan olayın ardından E.B. isimli şahıs ailesini evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

JANDARMAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen jandarma ekiplerini gören şahıs ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği 3 jandarma personeli yaralandı. Şahsın annesinin de arasında olduğu 5 vatandaş da vurularak yaralandı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

8 kişinin yaralayan şahıs, yaralı annesini de rehin aldı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerine giriş ve çıkışları kapattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Olay yerine intikal eden Jandarma Özel Harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonla E.B., yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışma neticesinde etkisiz hale getirildi. Şahsın yaralı olan annesinin de kurtarıldığı öğrenildi. İHA

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Yayınlanma Tarihi:19:27,