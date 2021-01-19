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Çocuk parkında cinayet

Adana’da çocuk parkında kafasından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.

Güncellenme: 09:43, 19/01/2021
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Çocuk parkında cinayet

Olay merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkı içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın 25-30 yaşlarında olduğunu ve başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi.

Olay yerine gelen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı.
Yapılan ilk incelemede ölen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Polis cesedin yanında boş kovanlar buldu. İncelemenin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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Adana Cinayet Çocuk Emniyet Haber Polis Sağlık St. Petersburg
Yayınlanma Tarihi:09:30,