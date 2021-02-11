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Çöpte başı kopmuş bebek cesedi bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Ayrıştırma Tesisinde başı gövdesinden ayrılmış bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 18:26, 11/02/2021
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Çöpte başı kopmuş bebek cesedi bulundu

Ünye'de, Ordu Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Ayrıştırma Tesisinde çöp arıtma tesislerinde çalışan bir personel çöp döken kamyondan dökülen çöplerin arasında bebek cesedi gördü.

Olay yerine çağrılan polis, bebeğin başının gövdesinden ayrıldığını tespit etti. Yapılan incelemede ise bebeğin yaklaşık 2 günlük olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bebek cesedini getiren çöp kamyonunun Ünye Belediyesine ait olduğu açıklanırken, kız olduğu belirtilen bebeğin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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