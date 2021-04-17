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Corona olduğunu duyurdu, 10 saat sonra öldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde telefon aksesuarları satışı yapan 61 yaşındaki Ramazan Girgin, sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Güncellenme: 16:49, 17/04/2021
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Corona olduğunu duyurdu, 10 saat sonra öldü

Kozlu'da, cep telefonu aksesuarları satışı yapan Ramazan Girgin’in corona virüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Ardından evine dönen Girgin’in test sonucun kendisine bildirilerek evde karantinada kalması istendi. Testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabından “Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah” yazarak corona olduğunu duyurdu.

10 SAAT SONRA ÖLDÜ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından kendisinden haber alınamayan Ramazan Girgin’in sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Kozlu Engelliler Derneği Denetim Kurulu Başkanı olan Ramazan Girgin ile en son Dernek Başkanı İsmail Dilbaz görüştü. Dilbaz, uzun bir görüşme yaptıklarını ancak Girgin’in biraz solunum sıkıntısı çektiğini söyledi.

Dilbaz, Girgin’in sahura kalktığı sırada rahatsızlandığını dile getirdi. Öte yandan Ramazan Girgin’in cenazesi, corona virüs tedbirleri kapsamında, kılınan cenaze namazın ardından Kızılcakese Köyü mezarlığında toprağa verildi.

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Yayınlanma Tarihi:16:48,