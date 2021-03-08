Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çorum’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Çorum'un Alaca ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 12:52, 08/03/2021
HaberlerGündem
Çorum’da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 12:14'te Çorum'un Alaca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Sultanköy – Alaca olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilirİstanbul'da deprem konteynerleri hırsızların hedefi olduİstanbul'da deprem konteynerleri hırsızların hedefi oldu

 

İlginizi ÇekebilirÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan deprem açıklamasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan deprem açıklaması