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Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

11 üniversitenin rektörü değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ataması yapılan rektörlere ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.

Güncellenme: 04:38, 06/02/2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Rektörlerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri kapsamında atandığı ifade edildi.

Üniversitelere atanan rektörler şöyle: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

Ağrı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ardahan Ardahan Üniversitesi Artvin Artvin Çoruh Üniversitesi Batman Batman Üniversitesi Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi Cumhurbaşkanı Gümüşhane Hakkâri Kilis Kırklareli Osmaniye rektör
Yayınlanma Tarihi:04:13,