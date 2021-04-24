Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘en büyük bayrak’ dedi ama Samsun’da daha büyüğü var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Çamlıca Tepesi’ne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan, 111 metre büyüklüğündeki bayrak direğine yaklaşık bin metre karelik Türk bayrağının çekilmesi törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, “Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca’daki bayrak ve direğin ülkenin en büyüğü olduğunu söylese de Samsun’un Kavak ilçesinde 10 yıldır dalgalanan daha büyük bir bayrak olduğu ve birçok kez haber yapıldığı unutuldu.

KAVAK’TA 116 METRE DİREKTE 2 BİN METREKARELİK BAYRAK VAR

Samsun’un Kavak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan dev Türk bayrağıyla ilgili yapılan haberler TRT’nin resmi internet sitesinde de bulunuyor. Sitede, Türk bayrağının yer aldığı direğin ağırlığının 92 ton, yüksekliğinin ise 116 metre olduğu, Türk bayrağının ağırlığının ise 450 kilogram ve 2 bin metrekare büyüklüğünde bulunduğu bilgileri yer alıyor.

Samsun-Ankara karayolu üzerinde Kavak sınırları içerisinde bulunan akaryakıt istasyonu yöneticisi Yusuf Kesler, bayrağın Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük bayrağı olduğunu söylüyor.

HANGİ BAYRAK DAHA BÜYÜK?

Kavak’ta akaryakıt istasyonunda bulunan bayrağın bulunduğu direğin yüksekliği 116 metre, büyüklüğü ise 2 bin metrekare olarak belirtilirken, İstanbul Çamlıca Tepesi’nde bulunan bayrak direğinin yüksekliği 111 metre ve yaklaşık 1000 metrekare büyüklüğünde olduğunu açıklandı.

İki bayrak arasında bayrak direği yüksekliği açısından 5 metre, büyüklük açısından da yaklaşık bin metrekare fark oluşuyor.