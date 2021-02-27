Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı’ya bağlayan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış törenine video konferans yoluyla bağlandı.

Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer protokol üyeleri de yer aldı. Erdoğan, tünelin bulunduğu bölgenin yüksek rakımlı ve eğimli olması sebebiyle ulaşımda zaman zaman sıkıntıların yaşanabildiği bir yer olduğunu söyledi.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN İNŞASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Erdoğan, teknolojinin son imkanları ile inşa edilerek yükselen her konut, iş yeri, fabrika binasının aynı zamanda umutları da artırdığını belirterek şöyle konuştu:

* Tarımda suyu kavuşturarak verimini arttırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz.

* Genç dimağların eseri olarak ortaya çıkan hayatımızı ve işlerimizi kolaylaştıran, güvenliğimiz artıran, teknolojik ürünlerin aynı zamanda kendimize olan güvenimize de güçlendirdiğini biliyoruz.

* Bunun için her alanda çalışmak, yeni fikirler ve ürünler ortaya çıkarmak, üretmek, ihraç etmek isteyen her bir vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiyenin inşası için mücadele ediyoruz.

* Bunun için gençlerimize her alanda destek oluyoruz. Bunun özellikle ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz.

“YÜRÜTTÜĞÜMÜZ TARİHİ MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ”

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Her kim şu açılışını yaptığımız tünele sadece bir dağdan diğer dağa geçişi sağlayan herhangi bir eser nazarında bakıyorsa bilin ki büyük Türkiye fotoğrafını göremiyordur.

* Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiyenin vizyonundan da hedeflerinde de nasibini almamıştır.

* Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil dünyanın gerçeklerinde de habersizdir.

* Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Hamdolsun milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini yürüttüğümüz mücadele ile Türkiyeyi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor.

* Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şuanda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız. DHA