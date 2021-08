Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban bize Kabil Havalimanı’nın işletilmesini teklif etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taliban'la Türk Büyükelçiliği'nde 3,5 saatlik bir görüşme yaptık. Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti. Güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz sağlayın. Bu konuda bile henüz verilmiş bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Bu yıl içinde 3. kez bir araya gelmiş olacağız. Bosna Herkes güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz kilit bir ülkedir.

* Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele alacağız. Ziyaretim vesilesiyle ayrıca Tuzi şehrinde Sultan Fatih döneminde inşa ettirilmiş Nizan Camii ile Osmanlı şehitliğini de ziyaret edeceğiz.

* Türkiye olarak Balkanların tümüyle refah, huzur ve barış içinde kalkınmasına büyük önem veriyoruz.

TERÖR SALDIRILARI

* Dün Kabil’de gerçekleştirilen felaketi, terör saldırısını kınıyoruz. Felaketi DEAŞ üstlendi.

* DEAŞ’ın böyle bir süreçte bu adımı atması bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.

TÜRK ASKERİNİN TAHLİYESİ

* Afgan halkının barışına, huzuruna 20 yıldır önemli katkılar sağladık. Afganistan’da önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesidir.

* Afganistan’daki Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyesi devam ediyor. Bu konuda ilgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor.

* Kurumlarımız, bu sürecin yakın takipçisi. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.

* Burada Afgan halkına biz milletçe geçmiş olsun diyoruz. Bu menfur saldırıda, Afganistan’da güvenliğin ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bizim şu anda önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesidir.

*Yoğun bir şekilde bu tahliye çalışmaları da devam ediyor. TSK personelinin tahliyesi de devam ediyor.

*Bu konuda ilgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan adımları atıyor. Gerek istihbarak, gerek Savunma, Dışişleri Bakanlığımız.

TALİBAN’LA 3.5 SAATLİK GÖRÜŞME

* Herkesin eleştiri hakkı saklıdır. Bizim kiminle ne zaman görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir zorunluluğumuz yoktur.

* Görüşmelerimizin ilkini orada Taliban ile ilgili olarak 3.5 saat sürdü. Büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler, yine görüşebilirler.

“TALİBAN BİZE KABİL HAVALİMANI’NIN İŞLETİLMESİNİ TEKLİF ETTİ”

* Afganistan’da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Yönetimin belirgin hale gelmesinden sonra biz kararımızı vereceğiz.

* Kurumlarımız o zaman kararlarını verecekler. Şu anda THY bizim sivil asker neyse, nereden gidip alıyor. İslamabad’dan gidip alıyor.

* İslamabad’a vatandaşlarımızı kim taşıyor, onu da askeri uçaklarımız taşıyor. Biz devletiz, olması gerekeni yapıyoruz.

* Gerektiğinde Taliban’la görüşme yaparız. Şu anda Taliban hatta, Kabil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var.

* Güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz sağlayın. Bu konuda bile henüz verilmiş bir kararımız yok. Orada her an ölüm vs. mümkün. Orada sükunet hakim olduğu zaman gerekli kararı veririz.

* Afgan halkı, bizim asırlarca kardeşimiz olmuş ve onların din, dil vs bu noktada bizimle aynı dünyayı paylaşmış olan insanlardır. Biz onlarla ayrı düşünemeyiz.

“ÜLKEMİZDEKİ AFGAN SAYISI 300 BİN”

Şuanda İçişleri Bakanlığı’mızın resmi kayıtlarında ülkemizdeki Afgan sayısı 300 bin. Göç olayında çok hassasız. Her yeri duvarlarla örüyoruz.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

* Siz bu muhalefetin bu tür yalanlarda, iftiralarda hiçbir zaman bir geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu? Bunların karakterinde böyle bir şey yok. Her şeyleri yalan.

* Kalktılar, Merkez Bankası ile ilgili ciddi yalanlar uydurdular. Döviz rezervi Merkez Bankası’nın bakın nerelere çıktı, her şey ortada. Bunların özür dilemesi söz konusu mu?

* Bu yıl sonu itibarıyla Merkez Bankası döviz rezervi 115 milyar dolarları bulacak. Bulmuşlar bir kadın yalan makinası televizyona çıkartıyorlar, ona bol bol yalan söyletiyorlar.

* BBC’nin yalan söylemesinin normal karşılarım da bunları böyle görmek istemezdik.