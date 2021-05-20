Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa‘nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Eyüp Akbulut, corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek bunlara karşı re'sen soruşturma açtığını duyurdu.

Youtube üzerinden 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi’yle pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Akbulut’un geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.