Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.40’ta merkez üssü Ege Denizi olan Muğla’nın Datça ilçesinin 0.95 kilometre açığında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 47.38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça’nın yanı sıra çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı. (DHA)

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER