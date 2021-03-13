Deniz Çakır’ın bisikletini çalan hırsız hemşire çıktı

Beşiktaş, Kuruçeşme’de oturan ünlü oyuncu Deniz Çakır, elektrikli bisikletini, geçtiğimiz yıl Haziran ayında apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna bıraktı. Ünlü oyuncu sabah bisikletin yerinde olmadığını fark etti.

Çakır, çalınan yeşil renkteki bisikleti için polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Polisin ünlü oyuncunun evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelendi. Bisitletin çalındıktan sonra katlanıp yüklendiği aracın plakası tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu kısa sürede aracın sahibinin özel bir hastanede çalışan erkek hemşire U.K olduğu tespit edildi.

Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya’da olduğu öğrenilen U.K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etti.

BİSİKLETİ TESLİM ETTİ

Polis merkezine çağrılan U.K. 20 Eylül’de ifade verdi. U.K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

U.K. ifadesinde aracıyla gezerken bir apartmanın önünde kilitsiz bir şekilde durduğunu fark ettiğini söyleyip bisikletin üzerinde anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp arabanın yanına gittiğini, bisikleti katlayarak arabasının arka koltuğuna koyup Fatih’teki evine götürdüğünü anlattı.

Bir hafta sonra Sakarya’daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten U.K’nin. “Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul’a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim” dediği öğrenildi.

U.K.’den alınan bisiklet Deniz Çakır’a teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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