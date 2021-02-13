Denizlili evsiz çiftin nikahını İstanbul Valiliği kıyıp, evlerini kurdu

İstanbul'da Fatih ilçesinde bir otele yerleştirilen Denizlili Duygu Ünlü ve Uğur Turan, Vali Yerlikaya'ya oteli ziyareti sırasında evlenmek istediklerini ve yardımcı olmalarını söyledi. Vali Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın destekleriyle evsiz çifte ev tutuldu ve eşyaları alındı.

Çiftin nikahı ise bu akşam İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul milletvekilleri katılımıyla gerçekleştirildi. Denizlili çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Yerlikaya ve milletvekilleri çifte mutluluklar diledi.

“BİZİ İNTİHAR NOKTASINDAN BURAYA GETİRDİLER”

Nikah sonrasında konuşan damat Uğur Turan “ Eşimle dışarıda Sarayburnu'nda kalıyorduk, sayın valimiz sayın kaymakamımız bizi ziyarete geldiler bizi otele yerleştirdiler. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissettirdiler. Bizi intihar noktasından buraya getiren büyüklerimizdir” dedi.

“VALİMİZ BABAMIZ GİBİ YANIMIZDA DURDU”

Gelin Duygu Ünlü ise, “Dernekte Uğur ile tanıştık ikimiz de Denizliliyiz. 6 ay kadar dışarıda beraber kaldık. Çadır kurduk. Tumyad Başkanımız, Vali ile Kaymakam ile görüşmüş. 2 hafta önce valimiz yanımıza geldi ne istediğimiz sordu biz de evlenmek istediğimizi evimiz işimiz olsun istiyoruz başka bir şey istemiyoruz dedik. Valimiz yanımızda durdu babamız gibi evimizi tuttular dayadılar döşediler. Çok güzel bir şey Allah devletimize zeval vermesin. Artık ayaklarımızın üstünde duracağız işimiz de olacak valimiz söz verdi” şeklinde konuştu. (İHA)