Devlet Bahçeli duyurdu: MHP projeden vazgeçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Azerbaycan Şuşa’ya yaptırmayı planladıkları okulun projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şuşa'ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimiyle dokuz derslikli bir okul yapmayı taahhüt ettiklerini belirten Bahçeli, Azerbaycan yönetiminin bu projeyi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırladığını ifade etti.

“KONUYLA İLGİLİ KEYFİYETİ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BİLAVASITA SUNUYORUM”

MHP’nin Şuşa’ya yaptıracağı okul projesinden vazgeçtiğini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

* 16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığım bir açıklamayla, Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ın düşünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri bulunan Şuşa'ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimiyle dokuz derslikli bir okul yapmayı taahhüt etmiştik.

* Bu kapsamda projemizi hazırlamış ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Yapmayı hedeflediğimiz okula Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli'nin adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu okulun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021'i planlamıştık.

* Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır.

* Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa'ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir.

* Hassasiyeti malum olan konuyla ilgili keyfiyeti aziz milletimizin bilgi ve takdirine bilavasıta sunuyorum.