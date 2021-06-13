Devletin arazisine çöktüler, DSİ burnunun dibindeki işgali göremedi

Denizli'nin Tavas ilçesinde ovayı sulaması için planlanan ve su tutmaya 2010 yılında başlayan Yenidere barajında su seviyesi kuraklık nedeniyle birkaç metreye düştü. Yenidere çayı üzerine kurulu olan ve 1995 yılında yapımına başlanan baraj için DSİ bölgede binlerce dekarlık tarım arazisi istimlak edildi.

Son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle su çekilince eski tarım arazileri yeniden ortaya çıktı. Fırsatçılar da hiçbir izin almayıp bedel ödemeden devletin arazisinde üretim yapmaya başladı. Bölge köylüleri bu durumun 7 yıldır devam ettiğini söyledi.

KAFALARINA GÖRE TOPRAĞA SAHİP ÇIKTILAR

İlçenin Çalıköy, Karahisar ve Çiftlikköy köylerinde bazı uyanıkların DSİ'ye ait arazileri sahiplendikleri, bu bölgeye ayçiçeği, mısır ve hububat ektikleri gözlendi. Bu uyanıkların Tavas Ovasına su veren baraj suyunu izinsiz kullandığı, tarlalarına borularla su hattı döşedikleri belirtildi.

Birkaç yıl içinde yaklaşık 20 metre düşen su seviyesi her geçen gün yeni arazilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ortaya çıkan yeni alanlar da yine uyanıklar tarafından sahipleniyor. Bölgede tesisleri bulunan DSİ'nin ise şikayetlere rağmen işlem yapmadığı ifade edildi. Bölge köylüleri kaymakamlığa ve DSİ'ye defalarca şikayette bulunduklarını fakat sonuç alamadıklarını kaydetti.

GÖZLERİNİN ÖNÜNDEKİ TOPRAK GASPINI GÖRMEDİLER

Baraj alanında tesisleri bulunan DSİ kendi malına sahip çıkamadı. Bir uyanığın barajın taşma savağının altında, suyun tahliye yolu üzerindeki toprağı sürüp tarlaya çevirdiği görüldü. DSİ kendi tesislerine 50 metre mesafedeki bu durumu da göremedi. Köylüler bölgeye DSİ personelinin gelip gittiğini fakat bu uyanıklara müdahale etmediğini söyledi. Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin aynı zamanda göl zemininin toprakla dolmasına neden olduğu da belirtildi.

TARLAYI KİRAYA VERMİŞLER

Devletin toprağını gasp eden uyanıkların aynı zamanda köylülere bu toprakları kiraya verdikleri dekarına bin lira aldıkları öğrenildi. Üretici Fethi Alacık gaspın yıllardır sürdüğünü belirterek; “Burası devletin arazisi. Yıllardır ekip biçiyorlar. Kimse müdahale etmiyor. Birilerine peşkeş çekiliyor. Başta eski muhtar Nihat Atan olmak üzere peşkeş çekiliyor. Barajın suyu azaldıkça dekar sayısı artıyor. Hem araziyi işgal ediyor hem suyu kullanıyor. Ben DSİ'ye gittim bedelini ödeyerek kullanayım istedim, izin vermediler. Diğer köylüler de istiyorlar. Nihat Atan burayı kiraya veriyor. Kimse bu adama bir şey demiyor” ifadelerini kullandı.

KOOPERATİFİN PARASI KALMADI

Bölgedeki sulama kooperatifinin DSİ tarafından yönetilmeye başlandığında kasasında 2,7 milyon lira nakit para bulunduğu ayrıca 700 bin lira alacağı olduğunu söyleyen üretici İsmail Zeyrek ise; “Kooperatifin başına birini atadılar. Daha sonra işçi olduğunu öğrendik. Duyuyoruz ki bir kuruş para kalmamış. Oysa 2,7 milyon lira nakit 700 bin lira alacak bırakılmıştı. Burası baraj yatağı. DSİ parasını ödedi istimlak etti. Kontrolsüz olunca vatandaş burayı ekti. Ekilen toprak barajı doldurdu. Ayrıca bu bölgede su gözleri vardı. Karahisar'ın pınarları vardı onlar da kurudu. Burayı eken çok. DSİ geldi, yazdılar çizdiler. 15-20 kişiye ceza yazdılar gittiler. Yüzlerce insan ekiyor. Ekilen yeri görüyorsunuz. Su gelirce ekini boşa gidecek. Adam razı oluyor. Çünkü toprak verimli. Dekarda 30 ton buğday kaldırıyor” diye konuştu.

“MİLLETİN HAKKINA SAHİP ÇIKILSIN”

Üretici İsmail Palavuz baraj alanında özellikle ayçiçeği ekildiğini ve önemli gelir elde edildiğini belirterek, “Buraya çekirdek ekiyorlar. Barajın suyunu da istedikleri gibi kullanıyorlar. Ürün iyi para ediyor. Çok büyük paralar kazanıyorlar. Devletin arazisini suyunu işgal ediyorlar. Kimin işgal ettiği de belli değil. Binlerce dekar alan. Her yıl gelip buraları ekiyorlar. Milletin hakkına hukukuna sahip çıkılmasını istiyoruz” diye konuştu.