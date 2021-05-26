Dışişleri’nden Suriye’deki seçimlerle ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bugün Suriye’de yapılan devlet başkanlığı seçimleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“REJİMİN SAMİMİYETSİZ YAKLAŞIMINI ORTAYA KOYMAKTADIR”

“Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır.

“TÜRKİYE, GAYRETİNİ, SURİYE HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE SÜRDÜRECEK”

Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir.”