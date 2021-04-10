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Diyanet Vakfı’ndan rap müzikle fitre kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan’da kampanya başlattı. Sanatçı Resul Aydemir’in söylediği rap müzik eşliğinde vatandaşlardan fitre bağışı istendi. Fitre bu yıl 28 TL olarak duyuruldu.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 07:20, 10/04/2021
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Diyanet Vakfı’ndan rap müzikle fitre kampanyası

Tartışmalara konu olan rap müzik, Diyanet'te kampanyaya dönüştü. Türkiye Diyanet Vakfı, “Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin” temalı Ramazan kamu spotu yayınladı. “Misal” mahlası da kullanan sanatçı  Resul Aydemir'in söylediği rap müzik eşliğinde, vatandaşlardan fitre bağışı istendi. Şarkının tanıtım videosuna  “FİTRE yazıp 5601'e SMS gönderebilir ya da bagis.tdv.org adresinden online bağışta bulunabilirsiniz” duyurusu yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu yıl için fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmişti. Geçen yıl bu miktar 27 TL idi.

Rap mazlumların sesi

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü rap sanatçısı Resul Aydemir, dünyadaki tüm savaş mağduru çocuklar için bestelediği “Yere Batsın” isimli parçasının lansmanını da Suriye'nin Türkiye kontrolündeki İdlib bölgesinde bulunan Zemzem Yetim Kampı'nda savaşın yetim bıraktığı çocuklarla birlikte yapmıştı. Ailesinin küçüklüğünden itibaren kendisine sürekli olarak Afganistan, Filistin ve Çeçenistan gibi ülkelerdeki çocukların yaşadığı sıkıntıları anlattığını söyleyen Aydemir “Rap müzik mazlumların sesi olmaktır. Dünyadaki zalimlere müziğimle sesimi çıkarıyorum” demişti.

Rap müzikli fitre kampanyası şarkısının sözleri şöyle:

Atalarımız vardı, kimsesizlere bakan/İyiliklerle dünyaya medeniyet kuran/Komşusu açken tok yatmayan/İyiliğin anahtarı, kötülüğe de kalkan/Yalnızın, kimsesizin bayramıydı Ramazan/Mallarınızın zekatını verin diyor Kur'an/Köprüler kurduk kardeşleri kavuşturan/iyiliğin bereketi paylaşmaktır; Ramazan/Anadolu'dan Asya'ya köprüler kurdu/Mazlum ve yoksula hep umut oldu/Afrika'dan Uzak Doğu'ya köprüler kurdu/Masum bu ümmetin bayramı oldu/Hey dünya! Kardeşlerini unutma.

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Yayınlanma Tarihi:05:30,