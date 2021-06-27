E-Devlet kapısını çok sevdik

Türk insanının hayatına 2008 yılında giren E-Devlet Kapısı, 804 kamu kurumuna ilişkin 5 bin 822 hizmete erişim sağlıyor. Pandemi nedeniyle E-Devlet uygulamasından yararlananların sayısı da arttı. Eylül 2020'de 50 milyon olan sayı, son 9 ayda 5 milyon daha artarak 55 milyon oldu. Türkiye, 36 ülke arasında E-Devlet hizmetinin yaygınlığı açısından da 4. sırada bulunuyor. E-Devlet kapısı pandemi döneminde en fazla kullanılan uygulamalardan biri oldu. Çalışma izni almak isteyen vatandaşlardan, sosyal yardım başvurusu yapmak isteyenlere, Sağlık Bakanlığı'na bağlı E-Nabız sistemini kullanarak aşı randevusu başvurusunda bulunanlara kadar milyonlarca kişi daha E-Devlet'e akın etti. Geçen yıl en fazla kullanılan hizmet SGK'nın 4A hizmet dökümü ve pandemi yardımı oldu. Bunu Adalet Bakanlığı dava dosyası sorgulaması izledi. Tescilli araç sorgulama, vergi borcu sorgulama, HES Kodu, trafik cezası sorgulama da ilgi gören hizmetler oldu.

Soyağacı merakımız sistemi kilitledi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce E-Devlet üzerinden hizmete giren Alt-Üstsoy bilgileri de vatandaşların büyük ilgisini çekti. Sistemin açılmasının ardından, yoğunluktan dolayı kilitlenmeler yaşandı. E-Devlet soy ağacı sorgulama ekranıyla milyonlarca insan, soy kütüklerini listeledi. Soyağacı sorgulama sosyal medyanın da en çok paylaşılan konularından da biri oldu. E-Devlet şifresi, geçerli bir kimlik ile şahsen başvuru yapılarak PTT şubelerinden 2 TL karşılığında, yurt dışında ise büyükelçilik ve konsolosluklardan temin edilebiliyor. Mobil imza, elektronik imza, veya internet bankacılığı kullananlar da, E-Devlet kapısına giriş yaparak şifre oluşturabiliyor. E-Devlet şifresi için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

Tek tıkla yüzlerce işlem yapılabiliyor

E-Devlet üzerinden tek tıkla yapılacak işlemlerden bazıları şunlar: Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı işlemleri, Cep telefonu IMEI sorgulama ve kaydı, askerlik durum belgesi sorgulama, SGK 4A hizmet dökümü, emeklilik bilgileri, işsizlik ödeneği sorgulama, üniversite-yurt kaydı, su, elektrik, internet ve doğalgaz gibi aboneliklerin sonlandırılması, dava dosyası sorgulama, vergi borcu sorgulama, sağlık durumuna ilişkin veriler, ikametgah kaydı değiştirme, araç plakasına yazılan cezaları sorgulama, baz istasyonları ölçüm bilgilerine erişim, alt-üst soy bilgisi öğrenme, seyahat izin talebi, Göç İdaresi/ evlenme ve ehliyet belgesi başvurusu, Kamu İşe Alım platformuna erişim, YÖK transkrip belgesi sorgulama, adres değişikliği ve yeni doğum bildirimi.