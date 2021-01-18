Ege’de ortak tahrik

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan tahriklerine yenisini ekledi. Yunanistan, daha önce Batı Trakya'da ABD ile birlikte tatbikat düzenlemişti. İki ülke bu kez Ege Denizi'nde ortak tatbikat yaptı.

Yunanistan ve ABD arasında “Eddie's Odyssey” adı altında yapılan ikili tatbikatta, küçük bir kayalık olan Değirmenlik Adası'na ortak asker indirme operasyonu gerçekleştirdi. Yunanistan, tatbikatın fotoğraf ve bilgilerini medya ile paylaştı. Yunanistan ile ABD ordusunun ortak tatbikatının 12-15 Ocak tarihlerinde icra edildiği açıklandı.

GERÇEK MERMİ ATILDI

Ortak tatbikat kapsamında, iki ülkenin helikopterleri tarafından Karavia atış tatbikat alanı ve çevresindeki deniz içindeki hedeflere gerçek mermilerle atış yapıldı. Mora-Girit arasında bulunan Velopoula (Değirmenlik Kayalıkları) adası üzerine hava indirme operasyonu düzenlendi.

Ege Denizi üzerinde de aynı senaryolar uygulandı. Değirmenlik Adası kayalıklarının yapısı açısından Kardak Kayalıkları'na birebir benzemesi ise dikkat çekti. Yunanistan, ABD ile ortak eğitim kapsamında Selanik yakınlarında Kılkış'a (Kilkis) bağlı Nea Santa Köyü'nde “Pegasus” adı altında düzenli bir askeri tatbikat da planlandı ve uygulandı.