Ekrem İmamoğlu: Bu iş birliği güzel olacak beya…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin sınır komşusu Tekirdağ'a, kurmaylarıyla birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu ve ekibinin kentteki ilk durağı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye (TBB) Başkanlığı oldu.

TBB Başkanı Kadir Albayrak, İmamoğlu ve kurmayları ile Millet İttifakı içindeki partilerin yöneticilerini makam odasında ağırladı. “Sizi Tekirdağ'da görmek çok güzel” diyen Albayrak, “1 milyon 81 bin 65 Tekirdağlının çok selamlarını getirdim. Aslında çok daha kalabalık gelmek isteyen vardı, ama ‘Kendimizin tenkit ettiği şeyi biz yapmayalım' dedik” ifadelerini kullandı.

“SIKI DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ”

İstanbul'un yakın çevresine, özellikle Marmara Bölgesi'ne büyük etkisi olan bir kent olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sıkı bir dayanışma ve iletişim içinde olmak istediklerini belirterek şöyle konuştu: “Bu kapsamda, şehirlerde çok güzel iş birliği masaları oluşturduk; Kocaeli'yle, Bursa'yla, Balıkesir'le, Yalova'yla ve artık Trakya'da da böyle. Bunu Kadir Ağabey ile başlatarak, diğer illerimizle de devam etmek istiyoruz.”

“YEREL YÖNETİMLER HER KONUYA MUHATAPTIR”

Yapılacak iş birliklerinden tüm ülkenin faydalanacağına dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi;

*Trakya'nın, Marmara'nın iyi bir planlaması, iyi bir tasarımı olması halinde Türkiye'nin soluk alacağını hepimiz biliyoruz. Resmi nüfusu yaklaşık 26-27 milyonluk bir bölgeden bahsediyoruz; Türkiye'nin neredeyse üçte biri. Ekonomik olarak çok daha fazlası, çok daha büyüğü. Biz bu anlamda süreci yönetiyoruz.

*Buraya gelmememizdeki temel amaç da bu” diye konuştu. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da bu kapsamda sık sık bir araya geldiklerinin altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Yaptığımız çalışmalara artık, il belediye başkanlarımızı da katacağız. Türkiye'nin her konusuna, yerel yönetimler muhataptır.

*Çünkü yerel yönetimler, birçok konuyu kendi kendine çözümler; mesuldür. Bu mesuliyeti en üst seviyi taşımak, Türkiye'nin faydalanacağı modelleri geliştirmek hem yeni nesil belediyecilik hem de bir yandan yeni nesil demokrasi anlayışını koyarak ülkenin geleceğine gerçekten pırıl pırıl bir alan hazırlamak çabasındayız.

HÜKÜMET CADDESİ'NDE ESNAF ZİYARETİ

TBB ziyaretinin ardından kentin en işlek noktalarından Hükümet Caddesi'ne geçen İmamoğlu ve Albayrak, yaklaşık 500 metrelik bir hat boyunca esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, onlardan gelen fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi. Esnafla sohbet eden, sorunlarını dinleyen İmamoğlu, yorgunluk çayını da cadde üzerindeki bir ocağın önünde içti.

İMAMOĞLU: DEVLETİMİZİN VALİSİNİ ZİYARET ETMEK GELENEĞİMİZ

İmamoğlu, esnaf ziyaretinin ardından, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Vali Yıldırım'a özel basım Nutuk hediye eden İmamoğlu, ziyaret amaçlarını şu sözlerle dile getirdi:

*Gelişimizin maksadı; çevre illerle ne yapabiliriz, dayanışmayla hangi sorunları daha entegre çözebiliriz. İstanbul'un malumunuz her yerle aslında çok sıkı ilişkisi vardır; su ilişkisi, hava, yol, çevre, her şeyiyle…

*O bakımdan, bugün aslında sıkı bir masanın başlangıcını yapıyoruz Tekirdağ'da. Sonrasında, elbette ki valilerimizin de bize önerisi, uyarısı olacaktır. İş birliğimizi bu anlamda hem Tekirdağ halkı adına hem İstanbul halkı adına geliştirmek ve güzel işleri bir arada yapmak arzusuyla buradayız. Gelmişken de tabii ki devletimizin valisini, temsilcisini ziyaret etmek bizim geleneğimiz. Siz de kabul ettiniz; teşekkür ederiz.

VALİ YILDIRIM: TEKİRDAĞ, İSTANBUL'UN BATIYA AÇILAN KAPISI

Vali Yıldırım da “İstanbul, zaten dünya başkenti. Gittikçe de büyüyor. İstanbul'un batıya açılan kapısında da Tekirdağ var. Bunu, böyle görmek lazım. Bunu, sadece coğrafya olarak söylemiyorum. Düşünce olarak da böyledir, aynı zamanda sanayide de öyle. Biz; sanayiye de ihtiyaç duyuyoruz, tarıma da ihtiyaç duyuyoruz, temiz havaya da çevreye de ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamda hepsini birden mutlaka sağlamak gerekir. Bunlar da tabii bir planlamayla ancak olabilecek şeylerdir. Aslında hep İstanbul depremi diye konuşulur; fakat bir İstanbul depremi, aynı zamanda Tekirdağ depremidir. Hazırlıklı olmak, hepimizin işi” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Albayrak'ın Tekirdağ'daki son etkinliği, her iki kurumun kurmaylarının katılımıyla gerçekleştirilen “iş birliği toplantısı” oldu. Toplantıda, tespit edilen sorunlar ve üretilecek projeler ile çözümler ele alındı.

“BU İŞ BİRLİĞİ ÇOK GÜZEL OLACAK BEYA”

Tekirdağ ziyaretini sosyal medya hesabından değerlendiren İmamoğlu, “Bu iş birliği güzel olacak beya. Başta tarım olmak üzere birçok konuda iş birliği yapmak için Trakya’nın güzel şehri, Tekirdağ’ı ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a, Valimiz Aziz Yıldırım'a ve Tekirdağlı hemşehrilerimize gönülden teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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