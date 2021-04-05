Ekrem İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul paylaşımı

104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayımladığı Montrö anlaşması, Kanal İstanbul ve TSK’nın kadrolarıyla ilgili bildiri gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından bir paylaşım da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, “‘Beton Kanal’ yapılırsa İstanbul…” notunu düştü.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de bugün bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, şunları söyledi:

* Türkiye Kanal İstanbul sayesinde İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiği yükünü hafifletirken Montrö'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife kavuşmuş olacaktır.

* Bu bizim egemenlik mücadelemizdir. Peki biz şu anda İstanbul Boğazı’nda egemen miyiz? Maalesef… Bir başka ifadeyle Kanal İstanbul, boğazdaki egemenlik haklarımızı güçlendirecek bir projedir.

* Atatürkçülük ve cumhuriyetçilik adına Türkiye’nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek böyle bir projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır.

* Cumhurbaşkanı ve ülkenin en büyük partisinin genel başkanı olarak vazifem Türkiye’nin ve Türk milletinin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktır. Montrö Sözleşmesi'nden çıkma ile ilgili hala hazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır.

* Ama gelecekte bir ihtiyaç ortaya çıkarsa ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekilmeyiz. Bunları da uluslararası anlaşmaya ya da tartışmaya açarız.