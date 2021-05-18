Elma üreticisinden TARSİM isyanı: Bu köylü bir sefer yastığa başını huzur içinde koyamayacak mı?

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Zafer Üçgül Yeşilhisar'ın Kuşçu ve Kovalı mahallelerinde elma üreticileriyle bir araya gelerek, üreticilerin şikâyetlerini dinledi.

“BORÇ SARMALI ALTINDAYIZ”

Çiftçinin borç sarmalı içinde olduğunu ifade eden İbrahim Ceylan isimli elma üreticisi TARSİM'in uygulamalarına isyan etti. Don vuran elma ağaçlarında ürünlerin çiçekten değil, kulptan soğuk aldığı gerekçesiyle TARSİM'in zararlarını karşılamadığını belirten Ceylan, “3 bahçeye 23 bin lira sigorta borcum var. En az 20 bin lirada masraf yaptım. Ürünlerimizi don vurdu ama TARSİM çiçekten vurmamış, kulptan vurmuş diyerek, zararı karşılamıyor. Çiftçi olarak zaten borç sarmalı içindeyiz. Yüksek faizle ek kredi çekip, borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“ALLAH’A HAVALE EDİYORUM”

Her ağacın başında soba yaksalar da donun önüne geçemeyeceklerini, TARSİM'in meydana gelen zararı kapsam içine alması gerektiğini ifade eden Ceylan, “Savaşa giden köylü, askere giden köylü dışlanan yine köylü. Bu köylü bir sefer yastığa başını huzur içinde koyamayacak mı? Bu sene anlımın terini aldım diyemeyecek mi? Diyemezse köylü strese de girer, bunalıma da. Köylünün çocuğuna kız veren yok. Köylünün çocuğu bekâr kaldı. Allah'tan korksunlar, ben olanları Allah'a havale ediyorum” dedi.

“TARSİM FARKLI KRİTERLERİ ÖNE SÜREREK ÖDEME YAPMIYOR”

Kovalı Muhtarı Hakan Burcu da yıllardır TARSİM'e sigorta yaptırdıklarını ama TARSİM'in zararı karşılarken farklı kriterler ortaya çıkartarak, ödeme yapmadığını ifade etti. Ürünlerin çiçekten ya da kulptan soğuk almasının sonucu değiştirmediğini, üreticinin zarar gördüğünü ifade eden Burcu, TARSİM'in kriterleri net olarak belirtmesi ve söz konusu zararın da kapsama alınması gerektiğini söyledi.

“ÇİFTÇİNİN ZARARINI KARŞILAMAK İÇİN BİN DEREDEN SU GETİRİYORLAR”

Üreticilerin haklı bir şikâyeti dile getirdiğini ifade eden CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Tarım Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın üreticilerin bu feryadını duyması gerektiğini belirterek, “Çiftçi ürününün zarar görmesine karşılık ürünlerini TARSİM'e sigorta yaptırıyor. Ama TARSİM üreticilerin zararını karşılamamak için bin dereden su getiriyor. Çiçekten don vursaydı karşılardım, kulptan vurmuş karşılamam diyenler diğer taraftan geçmediğimiz köprüye dolarla ödeme yapıyorlar. Çiçekten ya da kulptan vurmuş, sonuçta çiftçi zarar ediyor ” diye konuştu.