Emekli donanma komutanından kelepçe tepkisi

Montrö duyurusu nedeniyle sorgulanıp adli kontrolle serbest bırakılan 14 emekli amirale elektronik kelepçe takıldığı ortaya çıktı. Emekli donanma komutanı ve oramiral Nusret Güner, kelepçe uygulamasına tepki gösterdi. Güner, şu ifadeleri kullandı:

* 40 yıl ülkene sadakatle hizmet et; birileri seni FETÖ'nün önüne atsın, yıllarca hapis yat; şimdi de emekli olduğun halde, halkını tehlikelere karşı uyardığın için darbecilikle suçlan, itibarsızlaştırılman için tüm devlet kurumlarını seferber etsinler ve sana kelepçe vursunlar!

* Devleti yönetenler ile, yönetmeye aday olanlar! Terörist başının Kırmızı Bülten ile aranan kardeşini TRT'ye çıkarıp, Emekli Amirallere kelepçe vurmak! Oy uğruna değerlerinden vazgeçenler ile hiçbir yere gidilemeyeceğini yaşayarak göreceğiz. Tarih bunu da not etmiştir.

İlginizi Çekebilir 6 emekli amiral ile 1 emekli generalin evinde arama