Emeklilerden iktidara: Geçinemiyoruz isyandayız

Tüm Emekliler Sendikası 67 il ve ilçede, şube ve temsilcilikleriyle enflasyonu, hayat pahalılığını ve eriyen maaş zamlarını protesto etmek için alanlara çıktı. Tüm Emekliler Sendikası’nın İstanbul Esenyurt Boğazköy/Bahçeşehir ve Avcılar Temsilciliği basın açıklamasını birlikte okudu.

AND İÇTİLER

Açıklamada and içen emekliler şu ifadeler kullanıldı: “Ocak zamları eridi gitti. Yasaklar emeklileri bunalıma itti. Tüketim zamları yüzde 40'larda, yüzde 50'lerde seyretti. Bu adaletsizliğe karşı çıkmak için, faturayı saraya ödettirmek için, sağlıkta yapılan kesintiler için, toplu sözleşmeli sendika hakkımız için, Emeklilerle ilgili yasal düzenleme için, emeklilere yılda 4 maaş ikramiye için, İntibak yasasının çıkarılması için, emekli maaşlarının yükseltilmesi için, emekli ve eşlerine ücretsiz ulaşım için, emeklilik yaşının 65'e çıkmaması için, Emeklilikte yaşa takılanlar için, tüm emeklilerin birleşmesi için, ormanlarımızın yok edilmemesi için, Siyanürle altın çıkarılmaması için, topraklarımızın, sularımızın korunması için, kadın cinayetlerinin son bulması için, İstanbul Sözleşmesinin uygulanması için, mücadele edeceğimize söz veriyoruz” dediler.,

EMEKLİLER ANTALYA’DA MEYDANLARA ÇIKTI

Tüm Emeliler Sendikası Antalya Şubesi Antalya'da mitin düzenledi. Emekli aylıklarının açlık sınırının altında olduğu vurgusu yapılan mitingde, bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkarılması istendi.

Mitingde basın açıklamasını okuyan Tüm Emekliler Sendikası Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar, 20 gün öncede aynı nedenle miting yaptıklarını fakat seslerini duyuramadıklarını söyledi. Temel gıda ürünlerine yapılan zamların emeklilerin yaşamlarını çekilmez hale getirdiğini aktaran Ayar şu ifadeleri kullandı:

* Siyasi iktidar kulaklarını tıkamış, duymuyor, bizi görmezden gelmeye devam ediyor. Bir daha tekrar edelim. Temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları nerdeyse yüzde 50 civarındadır. Asgari ücretin 2 bin 825 TL olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2 bin TL'nin altındadır. Diğer emeklilerin genelinin aylığı ise yoksulluk sınırı altındadır. Bu da göstermektedir ki, emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş, açlığa mahkum etmek istemektedirler.

* Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar, hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde pazar çantası ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir.

“BIÇAK KEMİĞE ÇOKTAN DAYANMIŞTIR”

Bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkarılmasını beklediklerini dile getiren Ayar sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sözün kısası geçinemiyoruz. İsyanlardayız. Emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık verilmesi zor değil, siyasi bir tercihtir. Siyasi iktidar tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil sermayeden yana kullanmaktadır. Emeklilerin daha fazla açlığa, yoksulluğa ve aşağılanmaya gücü kalmamıştır. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, demokratik tepkilerini göstermeye kararlıdırlar. Sağlıklı, barış ve kardeşlik içinde, insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır.

* Emekliler olarak bu yaşamı elde etmek için mücadelemize devam edeceğiz. AKP iktidarı bize yastık altındaki birikimlerimizi getirmemizi istiyor. Emeklilerin yastık altındaki birikimlerini getirdik. İşte yastık altındaki birikimlerimiz, Elektrik faturaları, su faturaları, doğalgaz faturaları, telefon ve internet faturaları, haciz bildirimleri, kredi kart borçları, çocuklarımızın öğrenim kredi borçları, evlerimizdeki işsiz gençlerimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza harçlık dahi verememenin utancı. Bizim birikimlerimiz bunlar. Bunları getirdik. Alın tepe tepe kullanın.

“KAŞIKLA VERDİKLERİNİ KEPÇEYLE ALIYORLAR”

Tüm Emekliler Sendikası genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise emeklilerin açlık ve yoksulluğa mahkum edildiği belirtilerek şöyle denildi:

* Temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları nerdeyse yüzde 50 civarındadır. Asgari ücretin 2 bin 825 TL olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2000 TL’nin altındadır. Diğer emeklilerin genelinin aylığı ise yoksulluk sınırı altındadır. Bu da göstermektedir ki, emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş, açlığa mahkum etmek istemektedirler.

* Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar, hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde pazar çantası ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir. Buradan sesleniyoruz: Bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkarın. Sözün kısası geçinemiyoruz, isyanlardayız…

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