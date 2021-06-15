Erdoğan Azerbaycan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda TSİ 02.30'da iniş yaptı.

ŞUŞA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrine gidecek. Şuşa Valiliği’nde 15 Haziran'da Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa, heyetlerin katılımıyla görüşmelere gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniliyor.

GALLER MAÇINI İZLEYECEK

Erdoğan, 16 Haziran'da ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek. (İHA)