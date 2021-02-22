Erdoğan’ın katıldığı törende Tunç Soyer’e dikkat çeken hitap

İzmir Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni aynı anda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarının temelinin atılması ve Göztepe Stadı’nın açılış törenlerine video konferans yöntemiyle bağlandı.

“ETAPLAR HALİNDE TOPLAM 5 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ”

Törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk etapta deprem nedeniyle yıkılan alanlarda yapılacak bin 444 konut ve 208 dükkân ile rezerv alanında yapılacak 397 konutun temelini atacaklarını açıklayarak, “Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik bir alanda yürütülüyor. Bu bölümdeki sadece konutların yatırım değeri 800 milyon liradır. İzmir’de depremin hemen ardından riskli yapı kira yardımı, tahliye, tespit ve yıkım işleri için 15 milyon lira kaynak aktarıldı” bilgisini paylaştı.

Konutların teslimine 2021 yılının Ağustos ayı itibariyle başlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Etaplar halinde toplam 5 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bayraklı’daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları İzmir’in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız. Bu rezerv alanı 3 milyon 750 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor” dedi.

KURDELE MERASİMİNDE SESLENDİ

Konuşmasının ardından açılışı gerçekleştirilen Göztepe Stadı'na video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin kişi kapasiteli stadın 400 milyon lira yatırımla hayata geçirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra stattaki tören alanında hazır bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve diğer yetkililere verdiği talimatla açılış kurdelesini kestirdi. Kurdele merasiminde diğer pek çok açılışta olduğu gibi sosyal medya düzenine dikkat edilmediği, bazı isimlerce maske kuralına riayet edilmediği görüldü.

“SAYIN GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZI… İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NI…”

Stadın açılışının ardından depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın bulunduğu alana bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve beraberindeki yetkililerle sahneye çıkarak beton dökümü için butona basma merasimi düzenledi.

“Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere…” denilerek yetkililer sahneye davet edildi. Yapılan sunumda, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, TBMM eski başkanımız sayın Binali Yıldırım’ı, sayın genel başkan yardımcılarımızı, sayın bakanlarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın TOKİ başkanımızı, sayın valimizi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı sahneye davet ediyorum” denildi.

TOKİ başkanları ve genel başkan yardımcıları dahil tüm isimlere ‘Sayın’ ifadesi kullanılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e kullanılmaması dikkat çekti. Sunumda yapılan takdimde bir kısım konuklara sosyal mesafe nedeniyle alt basamakta bulunmaları söylense de, sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak beraberindekilerle, diğer deprem konutlarının temeline ilk betonu atmak için butona bastı.

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