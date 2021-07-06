Eski AKP’li başkandan torpil itirafı

Elmalı'da 3 dönem AKP ilçe Başkanlığı ve 2014-2019 yılları arasında Elmalı Belediye Başkanlığı yapan Ümit Öztekin, torpilin devletin her kademesinde işlediğini söyledi.

Öztekin paylaşımında; “Mülakatların başka amaçla yapıldığı söylense de işin gerçeği burada torpil geçiyor. Peki kimin torpili daha kuvvetli ve sonuç belirleyicidir? Başta iktidar partisi üst yöneticilerinin ve sınavın yapıldığı ilgili kurumun üst yönetimindeki bürokratların torpili oldukça etkilidir” ifadelerini kullandı.

“MÜLAKATLAR TÜM SINAVLARDA KALKSIN”

Öztekin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Kamuya personel alımlarında önce KPSS sınavı ardından ilgili kurumca yazılı yada uygulamalı sınavlar yapılıyor, ihtiyaç duyulanın dört beş katı aday arasında mülakat yapılarak kamu personelinin alımı gerçekleştiriliyor.

* En alt düzeyde işçi alımlarından hakim savcı kaymakam gibi üst düzey memur alımları benzer yöntemle yapılıyor. Mülakatların başka amaçla yapıldığı söylense de işin gerçeği burada torpil geçiyor. Peki kimin torpili daha kuvvetli ve sonuç belirleyicidir?

* Başta iktidar partisi üst yöneticilerinin ve sınavın yapıldığı ilgili kurumun üst yönetimindeki bürokratların torpili oldukça etkilidir. Peki bu etkili kişilerin torpil yaptığı adaylar iktidar yandaşı mıdır?

* Yıllarca iktidar partisine oy verenlerin çocukları mı sınavı kazanır yoksa her dönem işini iyi yürüten tiplerin çocukları mı sınavda başarılı olur?

* İktidar partisinin üst düzeyindekilere ve bürokratlara tabandaki garip gurebanın ulaşması çok zordur ama tüm siyasi partileri parmağında oynatan menfaat ve çıkarcı tipler her zaman bu insanlara kolaylıkla ulaşabilir, nitekim sınav sonuçlarında genellikle iktidar yanlıları değil, yüksek puan almış olanlar değil bu iktidar partisinin üst yöneticilerine ve üst bürokrasidekilere ulaşabilenlerin kazandığını görürüz.

“Z KUŞAĞINI ANLAMAK”

* Yıllarca yerelde siyaset yapan biri olarak beni en çok zorlayan, sonuçlarını anlamakta ve anlatmakta en çok zorlandığım , vicdanen hep huzursuzluk yaşadığım konu bu mülakat ve torpil mevzusudur.

*Genellikle adaletsiz bir seçim yapılır kazanamayanların gönlü kırılır devlete güven azalır siyasetçiye nefret artar. Kazanlar bir kaç gün içinde kendi alın teriyle kazandıklarını zanneder ve kendisine torpil yapanları unutur gider.

* Bu düzen böyle devam eder. Aynı düzen özel sektörde de vardır orada da referansın yoksa kolay kolay işe giremezsin. Bu ayrı bir mevzu. İşte şimdi gündemde “Z kuşağını anlamak” diye bir konu var. Z kuşağı devletine güvenmiyor Z kuşağı ülkesine güvenmiyor çünkü Z kuşağı dediğimiz gençler bu ülkede torpil olmadan devlet kademesinde de özel sektör de de iş bulamayacağına inanıyor.

*Hükümet Z kuşağı ile iletişim kurmak amacındaysa bence gençlerin güvenini kazanmalı onlara bu ülkede eşitlik ve adaletin olduğuna inandırmalıdır ve ilk aşamada tüm sınavlarda mülakatları kaldırmalıdır.

* Kamu personel alımları yazılı veya uygulamalı sınav sonuçlarına göre yapılmalı ve mülakat saçmalığına son verilmelidir. Buna en çok dürüst siyasetçilerle Z kuşağı olarak adlandırdığımız gençler sevinecektir. #Zkuşağınıanlamak.