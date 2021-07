Eski sevgilisi kâbusu oldu! ‘Eşinle cinsel içerikli video çekip…’

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki kuaför ve güzellik uzmanı Aslı Sinan'ın hayatı, 4 aydır kabusa döndü. 10 yıl önce eşinden boşandıktan sonra kısa süreli birlikte olduğu F.A.’nın yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmediği için tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia eden genç kadın, defalarca şikayette ve suç duyurusunda bulunmasına karşın, yaşadıklarının hala devam ettiğini söyledi. Sinan, yaklaşık 3 bin yazışma, video ve fotoğrafı savcılığa verdiğini belirterek yardım istedi.

HER ŞEY 4 AY ÖNCE BAŞLADI

4,5 yıldır E.D. ile imim nikahlı yaşayan 3 çocuk annesi Aslı Sinan, yaşadıklarını anlattı. 4 ay önce kişisel bilgileri, telefonu, banka hesapları ve sosyal medya hesaplarının kopyalandığını dile getiren genç kadın, “Kopyalandığı için tehdit, şantaj, rehber, galeri, bütün kimlik bilgilerim, TC numaralarımız, çocuklarımızın, ailemizin bütün kimlik bilgileri ellerine geçerek, banka hesaplarımızla oynayıp, galerimizden fotoğraflarımızı alıp şantajlarda bulunuyor, tehdit ediyor. Banka hesaplarımızdan paralar alınıyor, kurşunlanıyoruz, drone ile takip ediliyoruz. Biz bunları dosyaya ekleyip savcılığa başvuruda bulunduk. Mersin'de jandarma, karakol dahil 4 aydır gitmediğimiz hiçbir kapı kalmadı. Ama maalesef sonuç alamadım. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Benim gibi mağdur insanlar çoktur. Eğer benim telefonumu kopyalıyorlarsa, ailemin telefonunu kopyalayıp kimlik bilgilerini alıp bunları yapabiliyorlarsa, muhtemelen benim gibi mağdur olan çok kişi vardır ve ben onların sesi olmak istiyorum. Onlarla beraber bana da çare bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

“CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İSTEDİ KURTULMAK İÇİN ONU DA YAPTIK”

Bütün bunları yapanların kim olduklarını bildiğini ifade eden ve 7-8 kişi olduklarını söyleyen Aslı Sinan, “Bu kişi eskiden komşumuzdu. Ben eşimden ayrıldıktan sonra benimle 3 ay flört dönemi oldu. Bu süreçte ben bu şahsın karısı ve arkadaşlarıyla birlikte organize suç işleriyle ilgilendiğini öğrenince uzaklaştım. Fakat 6 yıldır sosyal medyadan ara ara görüşmelerimiz oldu, yeniden dönmek istedi fakat kabul etmedim. Kabul etmediğim için de şimdi tehdit ve şantaja devam ediyor ve bunu aleni yapıyor. 4 ay önce de kişisel bilgilerimi ele geçirerek bana 4 aydır kan kusturuyorlar. Şu an dini nikahlı eşimle birlikteliğimizi duyduğu ve onun maddi durumu iyi olduğu için 10 bin lirayı Gözne ya da Susanoğlu'nda bir yere bırakmamızı ve eşimle cinsel içerikli video çekip göndermemizi istiyor. Biz bunu da yaptık, yeter ki gitsin diye. Fakat o videonun bir sosyal medya hesabından yayınlanıp daha sonra kaldırıldığını duyduk ve eşimin akrabalarının şikayette bulunduğunu öğrendik. Bize de videodan fotoğraflar alıp göndererek, ‘Bak ne güzel sizi izliyorlar, çok beğeniyorlar' diye yazışmaları oluyor zaten” ifadelerini kullandı.

“EVİM DRONE İLE TAKİP EDİLİYOR”

İmam nikahlı eşini kurşunlamakla tehdit ettiklerini ve bunu da yaptıklarını anlatan genç kadın, “Hesaplarımızdan para çektiler. Banka müşteri hizmetlerini aradık, ses kaydı yaptım, bizim telefonumuzdan hariç 4-5 tane daha telefon bağlı bizim hesaplarımıza. İstedikleri gibi oynuyorlar. Bunun sonu yok. Karakola, jandarmaya gidiyorum, televizyon kanallarına yazıyorum, whatsapp hesabım da kopyalandığı için oradan küfürlü şekilde kendisini kimsenin bulamayacağını yazıyor, ‘Ben savcıyım, ben hakimim, ben adaletim. Ben bitti demeden bitmeyecek' diyor. Evim drone ile takip ediliyor, en yakın akrabalarım tehdit ediliyor, ‘Yuvanızı dağıtacağım. Annenle geleceksin ve benimle birlikte olacaksın, film çekeceğiz, ondan sonra bitecek bu' diye yazıyor. Bütün bu yazışmaları zaten savcılığa verdim” şeklinde konuştu.

“SELAM VERDİĞİM HERKESE BUNU YAPIYORLAR”

Şikayetleri üzerine şahsın ifadesinin alınıp serbest bırakıldığını ve ‘Ben yapmadım, kim yaptıysa bulalım, ben de sizinle şikayetçi olayım' dediğini aktaran Sinan, şöyle devam etti: “Ama ben biliyorum yazışmalardan, çünkü 10 yıllık bir geçmişim var. 10 yıllık geçmişimi de sadece o kişiler biliyor. O kişiler de yazışmalarda beyan ediyor zaten. Bunun bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyorum, çünkü 4 aydır eşim de ben de annem de eve kapalı kaldık. Çalışamıyorum, iş başvurusunda bulunduğum kişilerin numaralarını, iş adreslerini alıp, ‘güzel kadınlar satılır' diye yazıyorlar ve o kişiler de benden şu an şikayetçi oldu, çünkü onlar da bana yardımcı olmak ve bir an önce çözülmesini istiyorlar. Selam verdiğim herkese bunu yapıyorlar. Benim hesabımdan eski müşterilerime uygunsuz yazılar yazıyorlar, uygunsuz görüntüler gönderiyorlar. Müşterilerim arayınca benim haberim oluyor ve şikayetçi olmalarını istiyorum, çünkü ben yapmadığımı biliyorum. Ne kadar çok yoğun şikayet olursa o kadar çok ciddiye alınır diye düşünüyorum.”

ENSON BENZİN ALIP DÖKECEM BEDENİME”

Hakkındaki şikayetlerin 100'ü geçtiğini ifade eden Sinan, gözyaşları içinde yardım isteyerek, “Sesimi duyuramıyorum. En son 5 litrelik benzin alıp dökeceğim bedenime, belki bunu gerçekten ciddiye alacaklar. Psikoloji dengemiz kalmadı. Çocuklarımla kötü oldum, ailemle darma duman olduk ve hala uğraşıyor. Ne yapayım bilmiyorum. ‘Acaba intihar etsem, ölüm sebebim araştırılıp bunların sonucu çıkar mı?' diye düşünüyorum. Ailem en azından rahata kavuşur diye düşünüyorum. Birileri sesimi duysun, birileri bana yardımcı olsun artık. Hep tehdit, hep şantaj. Adalet istiyorum, çok yoruldum. Bize artık yardımcı olsunlar, çalışmak, evimin dışına çıkmak istiyorum. Çocuklarımla ilgilenmek istiyorum. Ailemi göremiyorum. Gerçekten mağdur durumdayım” dedi.

İlginizi Çekebilir Şantaj yapan eski sevgilisini yakalattı