Esnaf, Meral Akşener’e dert yandı: Sonumuz ne olacak?

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde esnafı ziyaret ederek durumlarını soran Akşener, esnafın, çiftçinin, işsizin, tüm vatandaşların sıkıntılarını Meclis'te gündeme getirme sözü verdi. Esnaf ise yaşadıkları sorunları Akşener'e şöyle aktardı:

“HERKES GIRTLAĞINA KADAR BORCUN İÇİNDE”

* Pandemi sürecinde manavlar kapanmadı ancak elbette tatmin edici değil. Kimse halinden memnun değil.

* Vergilerimiz fazla, tüm esnafın hali perişan. Kimse biz para kazanıyoruz, durumumuz iyi diyemez. Herkes gırtlağına kadar borcun içinde, pandemi sürecinde esnaf desteklerden faydalanacak diyorlar, müracaat ediyoruz ancak müracaatlarımız asla kabul edilmiyor.

* Desteği almayı bırakın, gerekli kriterlere uygun bulunmadığımız için başvurumuz bile onaylanmıyor. Çocuğumuzu Ulukışla gibi küçük bir yerde yaşadığımız için okutabiliyoruz. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşasak ve bu şartlar altında çalışsak çocuk okutma gibi bir şansımız yok.

* Tüm ödemelerimiz ucu ucuna yetiyor onun dışında tek bir harcama bile yapamıyoruz. 20 senelik mükellefim Bağ-KUR taksidimi bir ay bile ödeyemedim. Yapılandırma çıkarsa faizleri silinsin diye yapılandıracağım, taksitlerini yine ödeyemeyeceğim. Biz kasabın yolunu unuttuk.

* Bir tane kızım var o çok isterse ona alıyoruz. Etin kilosu 70,80 lira. Yukarıdakiler bol keseden üfürüyorlar ama öyle bir hayat yok dışarıda. Derdini anlattığı zaman dalga geçiyorlar adamla.

* Esnaf perişan destek yok nasıl olacak bilmiyoruz vallahi. Destek almadım, kredi almadım.

* 10 senedir ektiğim ekinimi söktüler biyoenerji yapıyorlar. Çok mağdurum. 140 dönüm benim yerim, birinci sınıf bir tarım arazisi. Türkiye tarımla geçinen bir ülke. Ekinlerimi söktüler oraya bir fabrika yapıyorlar.

* Burası kırsal kesim olduğu için adam tarla tapan bir iş yapmazsa, köylü bir iş yapmazsa bize para gelmez ki zaten. Şu an tadımız yok. Eşimle oğlumla çalışıyoruz. Geçinemiyoruz. Kredi borcum var açılan paketlerden aldık ama.

“HALKIN, SEÇMENİN DÜŞÜNÜLMEDİĞİ BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Ulukışla’da ayrıca parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Akşener şunları söyledi:

* Esnaf bu ülkenin bel kemiğidir. Sanayicinin çiftçinin ürettiğini satar dolayısıyla üretimin devamını sağlar. İstihdam yaratır ve esnafın sağlam durmasını o ülkenin yöneticileri sağlamak zorundadırlar.

* Uzunca bir zamandır biz esnafı, çiftçiyi, üniversite öğrencisini konuşmuyoruz. Tamamen değerlerimiz üzerinden kavga ettirilen bir süreçten geçtik.

* Hiç unutmuyorum grup konuşmasını yaptım çıktım bir gazeteci arkadaş, ‘Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle dedi, Sayın Kılıçdaroğlu'da Sayın Erdoğan'a böyle dedi siz buna ne diyorsunuz' diye sordu.

* Allah şahit aklımdan geçen ‘bana ne elinin körünü diyorum' demekti ama diyemedim ayıp olmasın diye. Halkın, seçmenin düşünülmediği bu düzeni değiştirmek zorundayız.

* Bunun yolu da propaganda yapmadan, partimizi övmeden, iktidarı yermeden sadece ve sadece esnafın çiftçinin kadının fakirin fukaranın işsiz gencin derdini dinleyip milletvekili arkadaşlarımızın Meclis gündemine getirdiği benim grup konuşmama koyduğum bir çalışma düzenin inşa etmek için yola çıktık.

KEMERHİSAR BELEDİYESİ’NE ZİYARET

Akşener daha sonra Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya’yı ziyaret etti, Bor ilçesinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

“40 YILDIR ESNAFIM BÖYLE BİR PİYASA GÖRMEDİM”

Burada bir beyaz eşya dükkanına giren Akşener'e esnaf, “40 yıldır esnafım böyle bir piyasa görmedim. İşlerimiz istikrarsız, başıboş bırakıldık, arayan soran yok. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Şu an 3 çalışanımız var, eskiden daha fazla çalışanımız vardı, çıkartmak zorunda kaldık çünkü artık sadece günü kurtarabiliyoruz. İnsanlar artık sadece zorunlu ihtiyaçlarına para harcıyor, kimse yarınını göremiyor. Şimdi bütün yük bizim sırtımızda” diye konuştu.

“SONUMUZ NE OLACAK?”

Kalorifer tesisatçılığı yapan bir dükkanı ziyaret eden Akşener burada esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf, “Pandemi sürecinde 500 bin liram gitti. Şimdiki sistemde işçileri çalıştırma yok, biz de çalıştıramadık, onları boşta bıraksak olmuyor kirası, yemesi içmesi var hepsinin. Aylıklarını ödedik, para bitti. Kısa çalışma ödeneğinden destek aldık. Genelde yaşlıların evleri yapılıyordu onlarda da para yok emeklinin maaşı sıfır” sözleriyle derdini anlatırken aynı dükkanda çalışan diğer bir esnaf ise bin 700 lira emekli maaşı aldığını söyleyerek şunları kaydetti:

* Burası olmasa ben biterim. Buranın parasıyla ayaktayım. Benim evimin 6 bin lira gideri var, bin 700 lira ile ne yapabilirim? Hayat şartları çok zor.

* Burası ufak bir yer gün gelecek buradaki işler bitecek. 50 firmadan geriye 3 firma kaldı, dükkanını kapatan kapatana… Her gün fiyat değişiyor ne yapabilirim? Ayda 2-3 yaparsak şükrediyoruz. Elemanlarıma maaş vermekten bana para kalmıyor, gelir yok. Kredi çekmekten borçlarımız iyice birikti, sonumuz ne olacak?

“PANDEMİDEN ÖNCE KRİZ ZATEN VARDI PEŞİNDEN PANDEMİ GİRDİ”

Bir giyim mağazasını ziyaret eden Akşener burada esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf durumunu şöyle anlattı:

* Bugün bayan reyonundan satış yaptık. Ev geçindirmeye yetmiyor. Buranın dışında halı sahamız vardı, 15 aydır kapalıydı, yeni açtık, 21'e kadar.

* Halbuki halı sahalar 21'de başlar gece 1'e kadar. Perişanız, 50 liraya aldığımı 50 liraya satıyorum durum bundan ibaret.

* Ayrıca pandemiden önce kriz zaten vardı. Krediler dağıtıldı, mecburen koştuk peşinden, pandemi girdi ödeyemiyoruz şimdi.

“BURADA ESNAF 1 YILDIR SİFTAH ETMİYOR”

Ulukışla ilçesine giden Akşener, programını oto sanayide sürdürdü. Akşener, “Burada iktidarı yermiyorum, partimi övmüyorum, propoganda yapmıyorum, sadece özne sizsiniz. Sizden aldığınız bilgileri grup konuşmamda dile getiriyorum. Şu andan itibaren sustum ve sizi dinliyorum” dedi ve oto sanayi esnafının sorunlarını dinledi.

Oto sanayi esnafı derdini şöyle anlattı:

*Memleketimizin sorunu, sanayimizin sorunu. Bizim sıkıntılarımızı çözen kimse yok. Belli insanlar, belli raya oturmuş. Bizimki de burada 4 tane fakir esnaf. Dükkanını alıyor 3 liraya, oradan veriyor 5 liraya. Böyle bir sorun olmaz. Buna bir çare olması lazım. Buraya köprüyü yaptılar. Bu köprü yakışmış mı? Bunları dile getirmemiz lazım. Bu esnaf 1 yıldır siftah etmiyor.

“50 YILLIK İŞLETMEMİ ELİMDEN YOK PAHASINA ALIYORLAR”

*Yaşım 84. Halen mükellefim. Bu sanayide en az 40 tane usta yetiştirdim. Mükellef oldular. Devletimize vergi veriyorlar. Bu sanayiyi yaptırdığımız zaman halkımız buraya gelmeye korkuyordu, şehrin dışıydı. Biz 50 sene çalışıp ürettik, burası şehrin ortası oldu, değerlendi. Şimdi elimizden yok pahasına gitmek üzere. Derdimiz bu.

“BAŞKAN DEĞİŞTİ RANT GELDİ”

*Türkiye'nin annesi, Türkiye'nin ablası Niğde'ye hoş geldiniz. Bizlere ‘ata sanayi'nin esnafı yerinde kalacak, dükkanları sadece şekillendireceğiz' dediler. Başkan seçildi olay değişti. Burayı kaldırıyorlar. Niye kaldırıyorlar bilen yok. Burası rant. Arsa olarak kapıyorlar elimizden, bizi de dağın başına atıyorlar. Bizim buradan taşınmamız bütün 320 esnaf için en az 100 bin TL masraf yapacağız.

*Buraların arsa bedeli olarak sadece dükkan başına 300'er bin lira bedel biçilmiş. Biz taşınmak istemiyoruz. Buradaki esnafın sesi olun.

“BELEDİYE Mİ EMLAKÇI MI?”

*Buraları yok pahasına bizden mafya düzeni gibi almak istiyorlar. Aksaray'da, Kocaeli'de, Eskişehir'de metrekaresi bin liradan satılan dükkan Niğde'de niye 3 bin 500 lira? Belediye emlakçılık için mi yoksa hizmet için mi var?

*Eski belediyenin olduğu yeri kamulaştırmanın içinden çıkarttılar. Orayı çıkartıp rant olarak kendileri satın aldı. Burayı da ortadan kaldırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanına da yanlış anlatıyorlar. Cumhurbaşkanı bunları bilmiyor.

AKŞENER KONUYU MECLİS’E TAŞIYACAK

Akşener, burada yaşananlarla ilgili TBMM’ye araştırma önergesi verileceğini ve bu konuyu grup konuşmasında gündeme getireceği sözünü verdi.