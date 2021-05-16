AKP’li belediye esnafa destek istedi, ihaleyi zincir markete verdi

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, salgın sürecinde ekonomik olarak etkilenen küçük esnafa sürekli destek verilmesi çağrısı yapan AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ‘İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Amaçlı Sanal Sosyal Kart' ihalesi'ni 47 milyona bir zincir markete verdiğini belirtti.

‘Sosyal Kart’ ile yapılacak alışverişlerde küçük esnaf yerine zincir marketin tercih edilmesine tepki gösteren Hasan Ekici, şunları söyledi: “Güzel bir düşünce olarak ortaya çıkan ‘Sosyal Kart’ uygulaması ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak amacıyla yapılan bir projeydi. Görünen kısımda her şey çok güzel. Ama arka plana bakıldığında çokta iyi niyetle yapılmış gibi görünmemekte.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin pazarlık usulüyle yapmış olduğu “Sosyal Kart” ihalesinin tek katılanı ve kazananı ne hikmetse 47 milyon TL bedelle Yeni Mağazacılık A.Ş.(A101) olmuştur. Her seferde esnafa destek olduk diyen ve bizi takip edin diyerek muhalif partilerle ilgili alaycı üslupla konuşan belediye başkanı 47 milyon TL’yi esnaf yerine kartele hediye etmiştir”

“GÜZEL SÖZLER GERÇEKLER ORTAYA ÇIKINCAYA KADAR SÜRDÜ”

AKP'li Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın söylemlerinin tersine hareket ettiğini ifade eden Ekici, “Gündemde kalmaya çalışan bir belediye ve başkanı var ki tam tersi uygulamalarla herkesi şoke etmeyi alışkanlık haline getirdi. ‘Şimdi birlik, beraberlik ve kenetlenme zamanı, esnafına destek ver Konya kazansın. Büyükşehir esnafımızın yanında’ gibi bu güzel cümleleri söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay’ın bu sözleri, insanımıza umut veren reklamlar ile başlayan serüven gerçekler ortaya çıkıncaya kadar sürdü” dedi.

“VATANDAŞ VE ESNAFTAN KOPTULAR”

AKP'li belediyenin esnaf ve vatandaştan koptuğunu ifade eden Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, “En son yaptıkları “esnafına destek ver” kampanyasına bile kendileri uymayarak yerli esnafından ve hemşehrilerinden ne kadar koptuklarının en güzel kanıtıdır.

Basit bir matematik hesabıyla bu 47 milyon TL’yi Konya’nın 31 ilçesine eşit dağıtmış olsak 1,5 milyon TL düşer. 1,5 milyonu da oradaki ihtiyaç sahibi insanlar yakınlarında bulunan esnaflarda harcayarak kullanmış olsa 50 tane esnafa 30 bin lira para düşer ve yerli esnafa can suyu olurdu. Esnafa destek olmak böyle olur” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZA DESTEK OLALIM”

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay Ocak ayında kentteki billboardlara 3 bine yakın işletmeye tanıtım desteği verdiklerini belirterek, “Yerel esnafımızın desteklenmesi adına yürütülen projeleri paylaşalım. Birlikte hareket edelim ve esnafımıza destek olalım. Tüm Konyalılara da bir çağrıda bulunuyorum. Bilboardlarda isimlerini astığımız esnaflardan alışverişlerini yaparlarsa bu dönemi birlikte atlatırız” çağrısında bulunmuştu.

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