Evlerine girebilmek için 2.5 km yol yürüyorlar! İsyan ettiler…

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gündoğan Mahallesi'ndeki Kızılburun Caddesi üzerinde olan Uğur Boran Sokağı'nın 1990 yılından bu yana kullanıldığını ve haziran ayının ortalarında hazine arazisini satın alan şirketin hem araziyi hem de imar yolunu kapattığını iddia eden dört sitenin sakinleri bugün öğle saatlerinde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Yaklaşık 31 yıldır yolu kullanan Cennet Evler, Farilya An, Yedi Evler ve Yıldızlar sitesinde yaşayan ve aralarında emekli büyükelçilerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişi yaklaşık üç hafta önce iş makinaları ile bozularak alüminyum perdelerle kapatılan yolda eylem ve basın açıklaması yaptı.

40 DERECE SICAKTA GÜNEŞTE PLAJDAN KOŞUP EYLEME GELDİLER

Eylemi duyan ve sahilde denize giren eylemcilerde güneşlenmeyi bırakıp eylemcilere desteğe geldi. Emekli Büyükelçi Naci Akıncı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

– Buradaki hazine arazisini satın alan bir enerji şirketinin patronu villa yapmak istiyor. 31 yıldır kullandığımız imar yolunu hazine arazisinin yanında. Ancak şahıs satın aldığı arazi ile birlikte imar yolunu da kapattı, hatta sitelerin alt yapısını bozdu. Şikayet ettik olaya jandarma müdahale etti.

– Üç yıl önce site yöneticileri şahsı mahkemeye vermişti ve mahkeme burada ki yolun kullanımı için geçici olarak bizlere geçiş hakkı verdi. Henüz dava sonuçlanmadan şahıs yolu kapattı. Belediye, karayolları, BİMER, Cimer her yere şikayetimizi yaptık. Şu anda 50 metre yerine 2,5 km. yürüyüp dolaşarak evlerimize girebiliyoruz. Çünkü bize gösterilen arkadaki yolda ıslah yok. İtfaiye, ambulans, çöp arabaları giremiyor, kazara giren çıkamıyor, çekici aracılığı ile araçları çıkarmaya çalışıyoruz. Neden mahkeme sonucu beklemeden insanlara böyle işkence yapıyorlar, neden hukukğu ciddiye almıyorlar, anlayamıyoruz, bu sıcakta insanlara bu işkenceyi çektiriyorlar.

ŞİRKET YOLU ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATTI

Yola komşu dört tatil sitesi adına açıklama yapan Nazlı Sanberk şunları söyledi:

– Yüzlerce kişinin oturduğu ve 1991 yılından bu yana kullanılan ve Kızılburun Caddesi'ne yolun bağlanmasını sağlayan imar yolu, hazine arazisini satın alan şirket tarafından kapatılmıştır. Bu durumd , Kızılburun caddesine erişimin kapatılmaması için Cennet Evleri sitesinin yolu kapatan Rada Enerji ve Şekerciler Gıda Sanayi Ltd.'le olan davasında , Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 23 Temmuz 2020 ara kararıyla, Kızılburun caddesine erişimi sağlayan yol üzerinde geçici geçit hakkı tesis etmiştir.

– Söz konusu davanın 15 Haziran 2021 tarihinde yapılan celsesinde Belediye Fen İsleri Müdürlüğü'nün, ilgili Belediye Başkan Yardımcısı'nın imzasıyla mahkemeye sunduğu yazıda, Farilya An, 7 Evler ve Yıldızlar siteleri arasından yukarı doğru uzanan yeni bir yol açıldığı bilgisini vermesi üzerine, ilgili mahkeme, yola ilişkin bilirkişi raporu olmaksızın, tedbiren getirilen geçit hakkı tesisinin kaldırılmasına karar vermiştir. Bu ara karar sonucunda, şirket yolu yaya ve araç trafiğine kapatmıştır.

İTFAİYE, AMBULANS VE OTOMOBİL GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL

– Yukarıya doğru, alelacele, dik merdivenlerin sıva ile kapatılmasıyla oluşturulan yeni yolun, ambulans, itfaiye, vidanjör, çöp kamyonu başta olmak üzere çeşitli vasıtaların geçişine müsait olmaması nedeniyle ciddi biçimde mağdur olan sitelerin müracaatı üzerine Fen İşleri Müdürlüğü, tekrar yaptığı incelemede, bu yolun elverişsizliğini saptamış ve yeniden yapılmasını kararlaştırmıştır. Sözde alternatif yolun elverişsizliğinin somut bir kanıtı, 7 Evler Sitesinin dolan fosseptiğinin boşaltılması için müracaat ettiği, önce özel vidanjör ve ardından Muğla Belediyesi (MUSKİ) vidanjörünün gerekli işlemi yapamayacaklarını belirtmiş olmasıdır.

– MUSKİ'nin tutanağında vidanjörün eğim nedeniyle, açıldığı iddia edilen yoldan inemeyeceği ve çıkamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, söz konusu elverişsiz alternatif yoldan inen bir aracın geriye dönememesi nedeniyle vinçle çekildiği de fotoğraflarla saptanmıştır. Bu itibarla, açıldığı iddia edilen, ancak elverişsizliği açıkça saptanmış yolun yapılmasına kadar geçecek süre içerisinde 579/1 parselden “geçici geçit hakkının yeniden tesisi” insani ve sağlık açısından aciliyet taşımaktadır. Toplamda 4 sitenin 48 hanesinin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarını engelleyecek şekilde ara yolu kapatmakta ısrarlı davranması, gerçek niyeti hakkında ciddi soru işaretlerine yol açmaktadır.

– Ayrıca 16 Temmuz 2021 tarihinde 579/1 numaralı parsel sahibi Rada Enerji ve Şekerciler Gıda Sanayi Ltd. , inşaat yasağının devam ettiği bir dönemde ve henüz yol altındaki alt yapı hakkında mahkeme kararı kesinleşmeden, bir iş makinesiyle alt yapıya hasar vermek üzere kazıya teşebbüs etmiştir. İş makinesinin çalıştırılmasının hukuka aykırılığını belirterek bu isleme son verilmesini isteyen Cennet Evleri sitesi yetkilileri darp edilmeye çalışılmış, çağrılan jandarma duruma müdahale ederek bu hukuksuz girişimi engellemiştir.

– Beklentimiz, Belediyenin halkın bu yaşamsal sorunlarına odaklanması ve ivedilikle ilgili mahkemenin de talep ettiği hususları açıklığa kavuşturarak, “tedbiren geçici geçit hakkının yeniden tesisini” sağlamasıdır. Boşaltılamayan foseptiğin lağımının dışa akmasına , çöplerin toplanamamasına, ambulans ve itfaiye araçlarının söz konusu sitelere gerektiğinde ulaşamamasına sorumluların nasıl göz yumduğunun cevabı bizde yok.Dolayısıyla soruyoruz? Nasıl oluyor da göz yumuyorsunuz?