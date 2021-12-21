Evsizler mesken tutmuştu, şimdi Kent Müzesi olacak

Denizli’de bir dönem madde bağımlıları ve evsizlerin mesken edindiği eski taş binalar Kent Müzesi olacak. Geçen yıl bakanlık, valilik ve belediye arasında imzalanan protokolden sonra bu kez yapım işi için ihaleci firma ile ikinci bir protokol imzalandı. 27 milyon lira maliyetli proje 450 gün içinde tamamlanacak. Tamamlandığında müzede kentin dokumacılık, sanat ve tarım tarihine ilişkin kültürel eserler sergilenecek.

Selami AYDIN

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Denizli'de daha önce endüstri meslek lisesi olarak kullanılan fakat okulun tahliye edilmesinden sonra madde bağımlıları ve evsizler tarafından mesken edinilen tarihi taş binalar Kent Müzesi olacak. Bir dönem yıkılmaları da gündeme gelen Gazi Bulvarı’ndaki yapılar, polisin bölgedeki operasyonları ve alanın çevrilerek izole edilmesinden sonra madde bağımlılarından kurtarılmıştı.

PROTOKOL İMZALANDI

Geçtiğimiz yıl Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında alanın Kent Müzesi yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştı. Projenin ihalesini kazanan firmanın sahibi Cahit Zeydanlı ile bugün yapım işi protokolü imzalandı. İmza töreni tarihi taş binaların bahçesinde gerçekleştirildi.

‘KENTİN TARİHİ BURADA SERGİLENECEK’

Erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden olan taş binaların müzeye dönüştürülmesinin maliyeti 27 milyon lira olacak. Yüklenici firma işi 450 gün içinde teslim edecek. Müze 2 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak. Kent Müzesi’nde; Denizli'nin dokumacılık, sanat ve tarım tarihine ilişkin objeler ile kent kültürünü hatırlatan diğer eserler sergilenecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin uzun süredir müze hayali kurduğunu belirterek, “Bu binalar artık Denizli Kent Müzesi olarak şehrimizin geçmişini, değerlerini yaşatacak ve tarihimiz kaybolmadan gelecek nesillere aktarılacak” diye konuştu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise müzenin kent için gereklilik olduğunu belirterek, “Kentimizin dokusuna uygun bir projeyle Denizlimizin hizmetine bu müzeyi sunacağız” diye konuştu.

ZORLU SÖZ VERMİŞTİ O PROJE RAFA KALKTI

Denizli'ye kent müzesi kazandırılması ilk olarak 2012 yılında gündeme gelmişti. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Denizlili iş insanı Ahmet Nazif Zorlu arasında protokol imzalanmıştı. Laodikeia Antik Kenti'ndeki törende Zorlu bir kent müzesi bir de arkeoloji müzesi yapacaklarını açıklamıştı. Sonraki süreçte iş insanı Zorlu protokolden çekilmişti.