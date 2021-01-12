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FETÖ’nün ‘güncel kadın’ yapılanmasına operasyon

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 14:26, 12/01/2021
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FETÖ’nün ‘güncel kadın’ yapılanmasına operasyon

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon yaptı.

Örgütün ‘güncel kadın’ yapılanmasında oldukları belirlenen 16 şüphelinin, Bursa, Ankara ve Hatay'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda aralarında sohbet imamı, bölge temsilcisi, öğrenci sorumlusu, ev ablası ile ‘bylock' kullanıcılarının da olduğu 2’si erkek 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)

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