Gara şehitlerinden birinin daha kimliği belli oldu

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birinin daha Malatya’da Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi.

Kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale’nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi. Şehit Uzman Çavuş Gıcır’ın, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği ifade edildi. Bir şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GARA ŞEHİTLERİ

1- Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (2015 yılında kaçırıldı)

2- Polis Memuru Sedat Yabalak (2015 yılında kaçırıldı)

3- Astsubay Çavuş Semih Özbey (2015 yılında kaçırıldı)

4- Er Adil Kabaklı (2015 yılında kaçırıldı)

5- Er Süleyman Sungur (2015 yılında kaçırıldı)

6- Er Müslüm Altıntaş (2015 yılında kaçırıldı)

7- Sözleşmeli Er Sedat Sorgun (2015 yılında kaçırıldı)

8- Aydın Köse (2015 yılında kaçırıldı)

9- Muhammet Salih Kanca (2015 yılında kaçırıldı)

10- Polis Memuru Vedat Kaya (2016 yılında kaçırıldı)

11- Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci (2016 yılında kaçırıldı)

12- Uzman Çavuş Ümit Gıcır (2016 yılında kaçırıldı)

13- Kimliği henüz tespit edilemedi.