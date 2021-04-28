Garo Paylan, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında 27 Nisan 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı “Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın” şeklindeki paylaşımı üzerine ‘Suç işlemeye tahrik', ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', ‘Hakaret' ve ‘Tehdit' suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“AYRIMCILIK İÇEREN SÖYLEMLER CEZASIZ KALMAMALIDIR”

Garo Paylan yaptığı yazılı açıklamada, azınlık gruplara yönelik şiddet çağrılarının, nefret suçlarına yol açacağını ifade ederek, “Ayrımcılık ve nefret içeren söylemler cezasız kalmamalıdır. Nefret suçlarındaki cezasızlık kültürü etnik, dini ve cinsel azınlıklara karşı nefret suçlarını artırmaktadır. İktidarın, kendinden farklı düşünene ve farklı varoluşlara gösterdiği düşmanca tutum ise bu suçları teşvik etmekte, etkin bir şekilde soruşturulmasının önüne geçmektedir” dedi.

“NEFRET SÖYLEMİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR”

Nefretin söylem gücünün, toplumda infial yaratacak sonuçlara yol açtığı ve azınlık toplumlarına mensup kişilerin can güvenliğini tehdit ettiği belirtilen açıklamada, “Ümit Özdağ gibilerin kullandığı kışkırtıcı söylemlerin yakın tarihimizde yol açtığı çok sayıda nefret saldırısı, halklara yönelik pogromlar, kıyımlar, yerinden etmeler ve kırımlar vardır.” denildi.

“AÇIKÇA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİR”

Açıklamada, “İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter paylaşımında şahsıma ve Ermeni halkına karşı nefret söyleminde bulunmuş ve açıkça ölümle tehdit etmiştir” diyen Paylan, “Bu nefret söyleminin cezasız kalması, daha öncekiler gibi nefret suçlarına yol açacaktır.” ifadelerini kullandı.