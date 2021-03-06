Gaziantep anıt ve çevre düzenlemesi proje yarışmasına davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından; yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık), hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler – Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edildiği) “25 Aralık 2021, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında kahramanlarımızın anılması için anıt ve çevre düzenlemesi proje yarışması düzenlenecek.”

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