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Gelini ile komşusunu basan kayınpederin ifadesi orta çıktı

Afyonkarahisar'da, yatak odasında uygunsuz yakaladığı gelini Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i tabancayla vurarak öldüren Nurettin Gültekin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. 68 yaşındaki Gültekin'in "Odadan sesler geliyordu. 'Gelme, gelirsen vururum' diye ses gelince ateş ettim" dediği öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:16, 23/04/2021
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Gelini ile komşusunu basan kayınpederin ifadesi orta çıktı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Sandıklı ilçesi sınırlarındaki Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Nurettin Gültekin, İstanbul’a çalışmaya giden oğlu Uğur’un eşi Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin’i yatak odasında uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin Gültekin, gelinine ve Çetin’e ateş etti ardından da jandarmayı arayıp, haber verdi.

Kamil Çetin

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz Gültekin ve Kamil Çetin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Filiz Gültekin (36) ve Kamil Çetin’in (51) cansız bedenleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Nurettin Gültekin ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Nurettin Gültekin’in savcılık ifadesinde olaya ilişkin Gece hayvanlara bakmak için besihaneye gitmiştim. Geri döndüğümde gelinin odasından sesler geldiğini duydum. Gelinin odasına gittim, kapıyı çaldım. Kapıyı 10 dakika kadar açmadı. Silahımı aldım. Gelinin odasının kapısı açılınca içeri girdiğimde sedirin altından ‘Gelme, gelirsen vururum’ diye sesler geldi. O tarafa doğru ateş ettim daha sonra gelin, üzerime saldırdı. Ona da ateş ettim, gerisini hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. (DHA)

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