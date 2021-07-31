Gezi ve Çarşı’nın birleşmesi kararı yok hükmünde

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bu dava iş adamı Osman Kavala’nın yargılandığı Gezi Parkı Davası’yla birleştirilmesi için muvafakat vermesine itiraz geldi.

İSMAIL SAYMAZ

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Çarşı Davası Avukatı Ersan Şen, iki davanın, aynı hakimin başkanlık ettiği iki mahkemece birleştirilmesini ‘skandal' olarak niteledi.

Şen, bu işlemin ihsas-ı rey olduğunu ve yok hükmünde sayılması gerektiğini ifade etti.

‘HATADAN DÖNÜLMELİ'

Şen, Gezi Davası'na bakan 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının, Çarşı Davası'na bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden iki davanın birleştirilmesi yönünde muvafakat istediğini hatırlattı.

30. Ağır Ceza hakiminin adli tatilde geçici görevle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkanlık yaptığını ve bu sıfatla kendi birleştirme önerisini kabul ettiğini kaydetti.

Şen, verdiği itiraz dilekçesinde şöyle dedi:

* Sayın başkan, önce birleştirme talebinde bulunmuş ve daha sonra birleştirmeye muvafakat vermiştir. Derhal bu hatadan dönülerek, verilen muvafakatin yok kabul edilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

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