Gökyüzünde sıralı ışık merak uyandırdı! Gözlerine inanamadılar

Türkiye’de akşam saatlerinde gökyüzüne bakanlar sıralı halde ışıklar görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Saat 21.00 civarında Hakkari Yüksekova semalarında da görülen ve büyük merak uyandıran sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi.

Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları, akşam saatlerinde Yüksekova semalarında da görülmesiyle bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Gökyüzünde sıralı halde bir birini takip ettiğini belirten Yusuf Çobanoğlu, “Ben köy içinde gezerken gökyüzünde muhteşem geçen ışıkları gördüm. Hemen telefonumu çıkarttım ve doğuya doğru giden o ışıkları kayıt altına aldım. Harika bir şeydi hepsi de sıralı olarak gidiyordu'' dedi.

ŞIRNAK’TA DA GÖZLENDİ

Cizre'de saat 21.00 sularında peşpeşe aynı hizada gökyüzüne doğru ilerleyen yüzlerce ışığı gören vatandaşlar büyük bir heyecan yaşarken bazı vatandaşlar da gökyüzündeki hareketliliği cep telefonları ile kaydetti.

“HAYATIMDA İLK DEFA GÖRDÜM”

Havada aynı hizada yüzlerce ışığın aynı anda ilerlediğini gördükten sonra bu anları kayda aldığını belirten Necmettin Cin,”Kasrik Boğazı tarafından gökyüzüne doğru ışıkların gökyüzüne doğru yükseldiğini görünce önce şaşırdım sonrada bu anları kayda aldım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Heyecan verici bir şeydi ama bu cisimlerin ne olduğunu da çok merak ediyorum” dedi.

“MUAZZAM BİR ŞEYDİ”

Hayatında ilk defa böyle bir manzara gördüğünü ifade eden Fikret Ulaş ise “Havaya doğru yükselen onlarca ışık vardı ve bunlar ne dilek balonlarına nede Dronelere benziyordu.Işıkların hepsi aynı hizadaydı ve sessiz bir şekilde ilerliyordu. Işıkların geçişi yaklaşık olarak yedi dakika sürdü. Işıklar Kasrik tarafından Silopi'ye doğru gökyüzüne doğru ilerledi. Gördüğümüz şey muazzam bir şeydi ancak gördüğümüz ışıkların ne olduğu yönünde hiçbir fikrimiz olmadığı gibi ne olduğunu da merak ediyoruz” dedi. İHA

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