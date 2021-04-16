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Görev sırasında kaza geçiren asker 5 gün sonra şehit oldu

Hakkari'de, görev sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (34), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün sonra şehit oldu. Şehit Ramazan Günaydın'ın acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

Güncellenme: 21:01, 16/04/2021
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Görev sırasında kaza geçiren asker 5 gün sonra şehit oldu

Hakkari’de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, görev başında ayağı kayıp suya düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Günaydın, hastanedeki 5 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, şehide Allah’tan rahmet, ailesi ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

MALATYA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın’ın şehadet haberi, merkez ilçe Yeşilyurt’a bağlı Şeyhbayram Mahallesi’nde oturan babası ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Evli olan ve 2 çocuğu bulunan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın’ın cenazesinin öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Adana’nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:20:12,